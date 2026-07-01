¿En qué consiste el empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo De la Espriella?

Con la instalación del proceso de empalme entre el gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo De La Espriella, comenzó una de las etapas más importantes de la transición del poder en Colombia.
El empalme consiste en un proceso técnico y administrativo mediante el cual el gobierno que termina su mandato entrega información detallada sobre el estado de las entidades públicas, la ejecución de programas, las finanzas del Estado, los contratos vigentes, los proyectos en marcha y los principales retos que heredará la nueva administración.
Por parte del gobierno entrante, el proceso es coordinado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien lidera un esquema de 22 mesas sectoriales con líderes y coordinadores especializados.
Entre las principales cabezas se encuentran Miguel Gómez Martínez en Hacienda, Rodrigo Lara en Interior, Viviane Morales en Educación e Iván Cancino en Justicia.
También están: el general (r) Jorge Mora en Defensa; Fabio Arjona en Ambiente; Manuel Fernández en Comercio; Indalecio Dangond en Agricultura; Iván Sánchez en Salud: Juan Camilo Ostos en Transporte e Infraestructura; Lorena Angarita en Tecnologías y Comunicaciones; Mariana Pacheco en Relaciones Exteriores y Andrés Quevedo en Vivienda, entre otros. Varios de ellos también han sido anunciados como integrantes del futuro gabinete ministerial.
Las mesas tendrán la misión de revisar la situación de cada ministerio, departamento administrativo y entidad descentralizada para garantizar una transición ordenada y evitar interrupciones en la prestación de los servicios del Estado.
Entre los asuntos que serán analizados figuran la ejecución presupuestal, el estado de las obras de infraestructura, los programas sociales, la seguridad, los compromisos internacionales y la situación contractual y financiera de las entidades.
El proceso también permitirá que el nuevo gobierno conozca de primera mano los avances, dificultades y compromisos pendientes de cada sector antes de asumir oficialmente el poder el próximo 7 de agosto.
La información recopilada servirá como insumo para definir las prioridades de la administración de De la Espriella, mientras continúan las reuniones periódicas entre los equipos designados por ambas partes para desarrollar el empalme.