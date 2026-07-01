¿En qué consiste el empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo De la Espriella?

Con la instalación del proceso de empalme entre el gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo De La Espriella, comenzó una de las etapas más importantes de la transición del poder en Colombia.

El equipo de empalme de Abelardo De La Espriella: estos son los líderes y coordinadores que harán ese proceso

Germán Ávila y José Manuel Restrepo empalme Foto: SEMANA

El empalme consiste en un proceso técnico y administrativo mediante el cual el gobierno que termina su mandato entrega información detallada sobre el estado de las entidades públicas, la ejecución de programas, las finanzas del Estado, los contratos vigentes, los proyectos en marcha y los principales retos que heredará la nueva administración.

Por parte del gobierno entrante, el proceso es coordinado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien lidera un esquema de 22 mesas sectoriales con líderes y coordinadores especializados.

Fin del debate: Abelardo De La Espriella sí puede posesionarse pese a su doble nacionalidad. Esta es la conclusión del Tribunal Superior de Bogotá

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el vicepresidente José Manuel Restrepo, al recibir las credenciales del CNE. Foto: JOSE VARGAS

Entre las principales cabezas se encuentran Miguel Gómez Martínez en Hacienda, Rodrigo Lara en Interior, Viviane Morales en Educación e Iván Cancino en Justicia.

También están: el general (r) Jorge Mora en Defensa; Fabio Arjona en Ambiente; Manuel Fernández en Comercio; Indalecio Dangond en Agricultura; Iván Sánchez en Salud: Juan Camilo Ostos en Transporte e Infraestructura; Lorena Angarita en Tecnologías y Comunicaciones; Mariana Pacheco en Relaciones Exteriores y Andrés Quevedo en Vivienda, entre otros. Varios de ellos también han sido anunciados como integrantes del futuro gabinete ministerial.

Iván Cepeda desató una tormenta con su propuesta de desobediencia civil a Abelardo De La Espriella: SEMANA consultó el alcance de su advertencia

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Foto: AFP / SEMANA

Las mesas tendrán la misión de revisar la situación de cada ministerio, departamento administrativo y entidad descentralizada para garantizar una transición ordenada y evitar interrupciones en la prestación de los servicios del Estado.

Entre los asuntos que serán analizados figuran la ejecución presupuestal, el estado de las obras de infraestructura, los programas sociales, la seguridad, los compromisos internacionales y la situación contractual y financiera de las entidades.

José Manuel Restrepo fue una de las claves del éxito del fenómeno del Tigre. (Photo by: Sebastian Marmolejo/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Long Visual Press/Universal Imag

El proceso también permitirá que el nuevo gobierno conozca de primera mano los avances, dificultades y compromisos pendientes de cada sector antes de asumir oficialmente el poder el próximo 7 de agosto.

La información recopilada servirá como insumo para definir las prioridades de la administración de De la Espriella, mientras continúan las reuniones periódicas entre los equipos designados por ambas partes para desarrollar el empalme.