Estos son los primeros hospitales afectados por el terremoto que recibirán apoyo financiero ordenado por Abelardo De La Espriella

Otro de los frentes que reportó serios daños producto del terremoto del 10 de agosto fueron las sedes de salud, especialmente los hospitales y algunos de ellos con mayor afectación en el departamento del Valle del Cauca.

Y frente a esos daños, el presidente Abelardo De La Espriella reveló el primer paquete de ayudas económicas para las sedes de salud del Valle del Cauca.

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“Hemos dispuesto con la señora Ministra de Salud Ana María Vesga, la asignación de recursos para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle, Evaristo García, a través de la resolución 1080 del 26, por 4.386 millones de pesos”, expresó el mandatario.

Además, en la declaración que dio luego de sostener una reunión con las autoridades regionales del Valle del Cauca, en el que evaluó los daños, expresó que tomó la determinación de apoyar el “financiamiento para la reconstrucción del Hospital San Rafael, del municipio de El Águila y como tercer punto hemos decidido también destinar una asignación de recursos para el arrendamiento de infraestructura que facilite la prestación de los servicios del Hospital Universitario del Valle Evaristo García, este hospital es un símbolo de Colombia”.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció, desde Cali, el primer paquete de ayuda económica para la red de hospitales del Valle del Cauca afectados por el terremoto y entregó directrices a la ministra de Salud Ana María Vesga. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/W7T0tEPyR0 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 15, 2026

“Es un hospital que ha sido exitoso en su manejo que ha dado resultados que ha dado ganancias y que representa esa ardentía de nuestros m de nuestro sistema que pese a la adversidad sale adelante”, recalcó el jefe de Estado.

También indicó: “Vamos a destinar todos los esfuerzos y los recursos que sean necesarios para recuperar este hospital en su totalidad, que hoy por cuenta de esta tragedia está seriamente afectado y además con una disminución sustancial de las camas disponibles”.

“De tal suerte que haremos todo lo que esté a nuestro alcance, desde el Gobierno nacional, en unión con la gobernación del Valle, para sacar a este hospital adelante, que es un símbolo de Colombia, que es un símbolo de nuestro sistema de salud”, afirmó el presidente.

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Y puntualizó en su intervención al cierre de la agenda de trabajo que adelantó este viernes 14 de agosto, por varias regiones afectadas por el terremoto: “Estamos firmes con la salud y firmes con la patria. este gobierno está concentrado en atender esta tragedia de la mejor manera y en darle soluciones a Cali, a Valle del Cauca y a todo el suroccidente. Soluciones que se necesitan y que con la ayuda de Dios y con la disposición que caracteriza a este gobierno lo vamos a lograr”.