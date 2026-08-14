Iván Cepeda rompió su silencio este viernes, 14 de agosto, en medio de la emergencia que atraviesa Colombia por los estragos ocasionados por el terremoto y la preocupación por la ola de sequía y los primeros incendios que comienzan a registrarse en diferentes zonas del territorio nacional.

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A través de un video publicado en su cuenta de X, Cepeda explicó que tomó deliberadamente la decisión de mantener un bajo perfil público durante la tragedia y aseguró que, desde el Pacto Histórico, han preferido concentrarse en acciones de acompañamiento a las comunidades.

“He sido supremamente cuidadoso en la comunicación y he optado por guardar silencio e intentar que nuestro trabajo como Pacto Histórico se realice con acciones, con hechos”, afirmó.

“No es el momento de sacar pecho”

Cepeda sostuvo que la emergencia no debería convertirse en un escenario para obtener réditos políticos ni para exhibir públicamente la ayuda entregada a los damnificados.

“No es el momento de sacar pecho o hacer alarde de acciones humanitarias, sino hacerlas”, señaló, al defender lo que calificó como una “ética de la discreción” y la necesidad de buscar la unidad del país.

El dirigente también destacó el papel que han asumido directamente los ciudadanos ante la tragedia. Según aseguró, en diferentes lugares son las propias comunidades, mediante redes solidarias y acciones espontáneas, las que han tomado la iniciativa, incluso por encima de gobiernos, instituciones y partidos políticos.

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Cepeda advierte que la oposición continuará

Pese al llamado a la unidad durante la emergencia, Cepeda dejó claro que la postura política frente al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella no cambiará.

“Sí, seguimos ejerciendo la oposición a este Gobierno. Lo hemos dicho desde el comienzo, pero en este momento estamos trabajando intensamente en la solidaridad y en el apoyo a las comunidades. Que eso quede claro”, concluyó.

Antes de explicar las razones de su silencio, Cepeda expresó su solidaridad con las familias y comunidades golpeadas por el terremoto, así como con quienes comienzan a enfrentar los efectos de la sequía y los incendios en el país.