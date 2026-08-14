Abelardo De La Espriella anunció que Julián Buitrago será el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación

En medio de la agenda de trabajo regional que adelanta este viernes 14 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló el nombre de otro funcionario que integrará su equipo de trabajo.

El anuncio lo realizó desde Pereira, en el departamento de Risaralda, donde confirmó que Julián Buitrago será el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación durante su Gobierno.

De acuerdo con información pública, Buitrago, oriundo de Pereira, es un profesional con más de 20 años de experiencia en análisis técnico, evaluación de proyectos y gestión de riesgos.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado varios cargos relacionados con los sectores financiero, energético y agroindustrial.

Al momento del anuncio, De la Espriella expresó: “La emergencia económica la presentaré la próxima semana, y aprovecho para hacer un anuncio muy importante: el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación será un pereirano, Julián Buitrago, que estará trabajando en el plan de desarrollo para reconstruir a Pereira y a Colombia”.

En su visita a Pereira, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que Julián Buitrago será el director del Departamento Nacional de Planeación: “Trabajará para la reconstrucción”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/W61Pt2g4ae — Revista Semana (@RevistaSemana) August 14, 2026

Buitrago ha ocupado cargos administrativos, entre ellos el de director del Instituto de Movilidad de Pereira y secretario de Planeación de esa ciudad. También ha integrado juntas directivas relacionadas con desarrollo sostenible y ordenamiento territorial.

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