En medio de la atención a la emergencia que atraviesa el Chocó tras el fuerte terremoto de 7.4 y las múltiples réplicas que han golpeado varias regiones del país, el presidente Abelardo De La Espriella anunció este viernes 14 de agosto una nueva medida con la que busca acelerar la respuesta del Ejecutivo y atender las necesidades del departamento.

“El Chocó estará de primeras”: Abelardo De La Espriella anunció más ayudas para el departamento tras el terremoto

Desde Quibdó, en presencia de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi, el jefe de Estado confirmó que designará un gerente especial para el Chocó, quien tendrá como principal responsabilidad servir de enlace entre el territorio y las diferentes entidades del Gobierno nacional.

“Voy a designar un gerente especial, señora gobernadora, para que sea el articulador de las necesidades del departamento que dependan del Gobierno nacional”, anunció De La Espriella.

La decisión se conoce mientras las autoridades nacionales y locales continúan desplegadas en el territorio chocoano para atender a las comunidades golpeadas por el sismo, coordinar la entrega de ayudas y establecer las necesidades prioritarias para avanzar en la recuperación.

“Un departamento que se merece un mejor futuro”

Más allá de la respuesta inmediata a la emergencia, De La Espriella aseguró que la intención de su Gobierno es atender problemáticas que, según señaló, han afectado históricamente al Chocó.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por saldar, insisto, esa deuda histórica con un departamento que se merece un mejor futuro”, afirmó el presidente.

Estas son las conmovedoras imágenes de los objetos recuperados que pertenecían a los fallecidos en el terremoto en Cali

El mandatario cerró su anuncio reiterando el respaldo del Ejecutivo a los habitantes del departamento: “Todo nuestro cariño, todo nuestro compromiso”.

Con la creación de esta figura especial, el Gobierno busca centralizar la interlocución sobre las necesidades del Chocó y facilitar la coordinación de las acciones que requieran intervención de entidades del orden nacional.