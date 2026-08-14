Jerónimo Uribe, al igual que su papá, defendió el permiso que se le dio a Petro para salir del país: “Nos guste o no”

Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe, también se refirió a la polémica que se ha desatado por la aprobación que se hizo en el Senado, con apoyo del Centro Democrático, a la solicitud que realizó el expresidente Gustavo Petro de un permiso para salir del país.

Petro, en trino de madrugada, le da la razón a Uribe por defensa que hizo sobre permiso para salir del país: “No hay orden judicial”

A través de su cuenta de X, el empresario salió en defensa de esta decisión, al igual que lo hizo su padre, y dejó claro que la libertad es un valor sagrado. “Cualquier limitación a ella debe ser la consecuencia de un proceso profundamente riguroso y justo”, dijo.

“Nuestra familia ha vivido en carne propia la privación de la libertad por medio del abuso de las garantías constitucionales. Esa experiencia nos ha llevado a desarrollar un respeto superior por la presunción de inocencia y el debido proceso”, señaló.

Uribe recordó que el propio presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, han hablado de la importancia de que se respeten las garantías procesales y especialmente la presunción de inocencia, ya que son pilares del Estado de derecho.

“La observancia de las garantías no genera impunidad; por el contrario, legitima el proceso penal y hace posible una aplicación correcta y sostenible de la justicia. Una condena sin garantías procesales debilita el Estado de derecho. El riesgo de ser anulada abre la puerta a la impunidad”, expresó.

En ese sentido, mencionó que el juzgamiento de un expresidente, cualquiera que sea, por actos cometidos durante su ejercicio, tiene un proceso que está establecido en la Constitución y la ley, por lo que se debe seguir esta ruta para respetar los derechos de los exmandatarios.

Por todo esto, el hijo del líder natural del Centro Democrático dejó claro que una causa penal en contra de Petro debe ceñirse estrictamente al procedimiento establecido.

“El desconocimiento de ese procedimiento, en lugar de justicia, generaría radicalización política y una pérdida de legitimidad de las decisiones judiciales”, manifestó.

“Esto nos lleva a la autorización concedida por el Senado al expresidente Petro para salir del país. (...) Ni la Constitución ni la ley exigen informar a priori la fecha de regreso. En el 2010 el Senado le confirió a Álvaro Uribe un permiso con vigencia de un año, con el compromiso de informar cada salida. Pastrana, Santos y Duque salieron del país con permisos que no estipulaban fecha de regreso”, añadió.

Jerónimo advirtió que haber hecho lo contrario y negarle la salida del país a Petro sería limitar su libertad, una facultad que el Senado no puede ejercer de manera arbitraria.

Álvaro Uribe salió en defensa del Centro Democrático tras la aprobación de la salida del país a Gustavo Petro

Uribe dijo de manera tajante: “Nos guste o no, el expresidente Petro no está acusado ni imputado. No existe un proyecto de acusación que se haya sometido a votación de la CdIA. No existe una imputación de cargos o llamado a indagatoria por la Fiscalía. No existe una imputación o pedido de extradición de otro país. No existe una orden judicial que restrinja su movilidad”.

“Bajo las anteriores condiciones, restringir una libertad de la que han gozado todos los expresidentes desencadenaría la erosión de la presunción de inocencia y del trato igualitario propio de la tradición republicana”, agregó.

No obstante, aseveró que la opinión tiene el deber de exigir que se investiguen a fondo las conductas punibles que pudo haber cometido Petro y exigir que la justicia opere sin sesgos, pero todo esto se debe hacer cumpliendo el debido proceso.

Jerónimo Uribe. Foto: Daniel Reina Semana

“La indignación, por más justificada que sea, no debe atropellar la presunción de inocencia y no puede convertirse en venganza”, apuntó.

“La presunción de inocencia y el debido proceso no pueden confundirse con impunidad; son la condición indispensable de una justicia legítima y efectiva”, concluyó el hijo del líder natural del Centro Democrático.