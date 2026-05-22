Jerónimo Uribe habla de “un ataque sistemático al uribismo” y alerta sobre un posible triunfo de Iván Cepeda

Jerónimo Uribe aseguró que hay un “ataque sistemático” al uribismo en medio de la contienda para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo. El hijo del expresidente Álvaro Uribe cuestionó las acusaciones que han surgido contra ese sector político.

“No nos digamos mentiras. Estos no son ataques sueltos a candidato, son ataques sistemáticos al uribismo. Han acusado al CD de matar a Miguel Uribe, ahora hablan de acabar la ‘paraquisa’ y el ‘uribato’ al mejor estilo petrista. Acusan a Paloma de querer que maten a Abelardo y acusa a Uribe de querer matar un influenciador”, expresó Uribe.

“El único enemigo es Cepeda. Condeno cualquier ataque contra el presidente Álvaro Uribe, a quien aprecio y admiro”: Abelardo de la Espriella

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