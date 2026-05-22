Iván Cepeda rechaza rumores sobre “supuesto pago” para participar en actos de campaña

Iván Cepeda aseguró que recibió unos datos alrededor de la campaña que le preocupan. “Ante información que he recibido en el día de hoy, acerca de supuesto pago para participar en una actividad pública de mi campaña, me permito declarar de manera enfática que ese tipo de ofrecimientos y que cualquier persona que los haga están sujetos a las sanciones que estipula la ley”.

Así va la recta final por la Presidencia: candidatos llaman a las plazas y atraen electorado a último momento

“Rechazo cualquier clase de pago o soborno al elector. El único ofrecimiento de mi campaña es nuestro programa y las propuestas para el voto consciente de la ciudadanía”, agregó.

Este viernes, 22 de mayo, el Pacto Histórico se reunirá en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para cerrar su campaña a partir de las 12 p. m. Hacia las 3 p. m., se espera un acto político con presencia de Iván Cepeda y Aida Quilcué, su fórmula vicepresidencial.