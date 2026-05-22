Pronto podría verse a Juan Fernando Quintero cambiando nuevamente de club. River Plate, su casa en el último tiempo, dejaría de serlo tras la disputa del Mundial 2026 con la Selección Colombia.

En las últimas hora, quien ha sorprendido al revelar dicha posibilidad fue su representante, Rodrigo Riep. Este le dio a conocer a DSports Radio que podrían planterse un nuevo cambio de aire para el creativo nacional.

“Estamos hablando de una persona que, si Dios quiere, jugará tres mundiales. Después de la Copa del Mundo veremos, los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando. Dónde él sea feliz, allí será”, anticipó del plan que tiene entre manos para la carrera de Quintero.

“Los equipos más importantes del planeta juegan con volantes creativos porque son buenos con la pelota. Son los jugadores por los que uno paga: Messi, Ronaldinho, Juanfer, Cherki”, comparó Riep a su representado con talento de talla mundial actuales y retitados.

Al final, dio cuenta de que algunas cosas cambiaron desde la partida del ‘Muñeco’ del elenco millonario: “En el contexto previo a la salida de Gallardo, Juanfer fue por lejos el mejor”.

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Números de Quintero con Coudet

Eduardo Coudet se convirtió en el entrenador de River Plate hace un par de meses. El exjugador del cuadro de Núñez fue elegido por la dirigencia para tomar las riendas de un elenco que no tenía buenos resultados con Gallardo.

Dicho cambio generó una merma en la continuidad de Juan Fernando, además, de que las lesiones lo han golpeado y lo han privado de sumar más tiempo en cancha.

Juan Fernando Quintero ha mermado su regularidad desde que llegó Eduardo Coudet. Foto: AFP

Aún así, hasta la fecha, Quintero acumula un total de 18 apariciones en la Liga Argentina; ha logrado marcar dos goles y asistir la misma cantidad de veces.

Su puntuación promedio es de 7.3 puntos, lo que da muestra que, aún siendo relegado a entrar desde el banco, el aporte que da a River es sustancial.

En Copa Sudamericana también lo ha hecho bien el colombiano, con una asistencia en tres partidos. Si hubiera que mirar algún déficit, han sido sus cobros de tiro penal donde no se ha visto como el más efectivo en el último tiempo.

Llamado a ser el 10 de Colombia

Esas últimas dos salidas de la Selección Colombia ante Croacia y Francia dejaron como conclusión que JuanFer estaba en un mucho mejor nivel que James Rodríguez.

No fue necesario que el de River Plate jugase todo el partido, para dar un mensaje claro de que merecería ser titular en la próxima Copa del Mundo.

Juan Fernando Quintero y Luis Javier Suárez, de la Selección Colombia Foto: Icon Sportswire via Getty Images

De momento, el ‘mago’ está en Argentina, pero en los próximos días se sumará a la concentración de la Tricolor que viene preparando desde hace un par de días la cita orbital con una cantidad parcial de los sumados en la prelista de Néstor Lorenzo.

Quintero es uno de esos fijos de la lista final de 26. Ha venido haciendo todo el proceso, ya es uno de los consagrados, además, de que sabe lo que es jugar un Mundial tras haber sido parte de las plantillas que jugaron los de Brasil 2014 y Rusia 2018.