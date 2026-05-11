Juan Fernando Quintero se quebró tras su partidazo con River: confesó la razón del llanto

Con lágrimas en los ojos tras la sufrida victoria contra San Lorenzo, Juan Fernando Quintero selló otra de sus noches soñadas vistiendo la camiseta de River Plate.

El volante antioqueño aportó asistencia y gol en la clasificación a los cuartos de final de la liga argentina, donde enfrentarán al ganador de la serie entre Vélez Sarsfield y Gimnasia.

Quintero entró en el segundo tiempo cuando el marcador estaba a favor de los visitantes. Al minuto 55, le puso un pase medido a Marcos Acuña para el tanto del empate que llevó todo a la prórroga en el Estadio Monumental.

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San Lorenzo se volvió a adelantar en el primer tiempo extra y parecía quedarse con la clasificación. Sin embargo, Juanfer Quintero apareció en el último minuto para mandar a guardar lo que al principio era un centro al corazón del área.

El colombiano celebró a rabiar y pidió apoyo a la hinchada de River, que para ese momento ya había perdido la paciencia.

Juan Fernando Quintero lució la cinta de capitán en River Foto: Getty Images

Lleno de confianza por el gol que acababa de marcar, Quintero tomó la responsabilidad de abrir la tanda de penales con un cobro seco a la mano derecha del arquero.

River estuvo a punto de perder desde el punto blanco, pero el canterano Santiago Beltrán se hizo gigante bajo los tres palos y le dio la clasificación al conjunto millonario.

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Juanfer Quintero se emocionó

Ya con la victoria en el bolsillo, Juanfer Quintero se emocionó hasta las lágrimas y confesó lo que han sentido en el camerino por los últimos resultados.

“Se pone uno emocional. Creo que nosotros sentimos el fútbol, este club que nosotros amamos. Creo que a veces nos dan muy duro, más de lo normal, pero esa es la hermandad que nosotros tenemos más allá de lo que se habla por fuera”, declaró.

Juanfer considera que son “justos merecedores del triunfo” por la cantidad de opciones que tuvieron en el arco de San Lorenzo. “El fútbol a veces es duro, pero hoy nos dio la razón. Felicitar a mis compañeros, esto es de todos”, agregó.

Sobre su gol agónico y los cantos de la hinchada, señaló: “Después de lo que se estaba hablando, que nos fuéramos todos, me pongo un poco sentimental. Le hemos dado mucho a este club, todavía tenemos mucho por dar y a veces hay mucha inconsciencia”.

“Traté de tirar un centro y, por fortuna, se nos dio. Quiero desearles a todas las madres de Colombia un día muy especial, a mi esposa y a mi madre, que esto es de ellas”, sentenció.