“La quiero tanto”: el sorpresivo gesto de Álvaro Uribe Vélez hacia Marbelle en ‘stream’ de Westcol

Desde comienzos de mayo, Westcol generó expectativa entre sus seguidores al anunciar una transmisión en vivo en la que compartiría un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su finca.

El anuncio rápidamente llamó la atención en redes sociales, especialmente porque se produjo poco tiempo después de que el polémico creador de contenido visitara al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, un hecho que también dio de qué hablar entre sus seguidores y usuarios de internet.

Durante su conversación con Uribe, Westcol abordó distintos temas relacionados con su paso por el gobierno, además de comentar recientes hechos de la actualidad política e, incluso, tuvieron tiempo para hablar sobre la industria musical.

Justo en ese momento, el expresidente dejó en evidencia su cercanía y el aprecio que siente por Marbelle, pues aprovechó el espacio para enviar un corto, pero emotivo mensaje dirigido a varios artistas que, según afirmó, le han brindado apoyo en diferentes momentos de su vida.

“Le quiero mandar un saludo aquí a todos esos artistas que han sido tan queridos. Por ahí está Marbelle, la quiero tanto, ha sido muy generosa conmigo”, expresó Uribe durante la transmisión, palabras que rápidamente llamaron la atención de quienes seguían el encuentro en vivo.

La mención de la intérprete de ‘Collar de perlas’ tomó por sorpresa a Westcol, quien reaccionó asegurando que hacía bastante tiempo no escuchaba hablar de la cantante. Sin embargo, comentó que tenía presente que la artista había protagonizado años atrás una producción televisiva inspirada en varios episodios de su vida personal y artística.

Aunque Uribe reconoció no tener muchos detalles sobre dicha novela, sí dejó claro que mantiene un vínculo cercano con la cantante y que siente especial gratitud hacia ella por el respaldo que, según dijo, le ha demostrado con el paso de los años.

Marbelle y sus mensajes de apoyo a Uribe

Si bien es cierto que para Westcol este mensaje de Uribe para Marbelle fue inesperado, la verdad es que la artista nunca ha escondido la cercana relación que mantiene con el exmandatario.

A través de sus redes sociales, ambos han dejado ver en varias ocasiones el aprecio mutuo que se tienen, compartiendo mensajes de apoyo, fotografías de sus encuentros y momentos especiales que han coincidido juntos.

De hecho, la artista ha acompañado a Uribe en celebraciones importantes. Una de las situaciones que más ha llamado la atención entre sus seguidores ocurrió cuando la cantante le dedicó una serenata en su cumpleaños, gesto que se viralizó rápidamente en redes sociales hace casi cuatro años.