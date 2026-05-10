Este es el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos’: sus compañeros quedaron ‘en shock’

La tensión volvió a apoderarse de La casa de los famosos Colombia 3 durante una nueva jornada de eliminación que dejó a más de uno sin palabras. Como ya es habitual, los participantes vivieron momentos de nerviosismo mientras esperaban conocer la decisión del público, que una vez más tuvo la responsabilidad de definir quién debía abandonar la competencia del Canal RCN.

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En esta oportunidad, los famosos que quedaron en riesgo de eliminación fueron el humorista Juanda Caribe, el actor Alejandro Estrada y el creador de contenido Campanita.

Cada uno llegó a la placa luego de varios días marcados por estrategias, diferencias dentro de la convivencia y movimientos que generaron todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa.

Durante toda la semana, en redes sociales se vivió una intensa conversación alrededor de los nominados, pues cada fandom se encargó de apoyar a su participante favorito y evitar su salida.

La expectativa aumentó aún más en medio de la gala de eliminación, pues los participantes permanecieron reunidos en la sala mientras intentaban controlar la ansiedad por el resultado.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores del formato, fueron los encargados de revelar el nombre del eliminado de la noche, y dejar en claro quiénes hacen parte del ‘top 6′.

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Después de varios segundos de espera, los conductores confirmaron que Campanita fue el participante que recibió la menor cantidad de votos y, por lo tanto, tuvo que abandonar la competencia.

Aunque dentro de la casa los participantes no tuvieron acceso a los porcentajes oficiales de votación, una medida que busca evitar estrategias o alianzas basadas en la popularidad, los televidentes sí pudieron conocer cómo quedaron distribuidos los apoyos del público.

Los resultados de la votación en ‘La casa de los famosos Colombia 3’ fueron los siguientes:

• Alejandro Estrada: 70.01% de los votos.

• Juanda Caribe: 23.22% de los votos.

• Campanita: 6.76% de los votos.

Campanita fue eliminado de 'La casa de los famosos Colombia 3' tras obtener el porcentaje más bajo en votaciones. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'

Tras conocer el resultado, Campanita se despidió de sus compañeros con un emotivo mensaje en el que aseguró que se llevaba grandes aprendizajes de esta experiencia. Además, agradeció el respaldo de las personas que lo apoyaron durante su permanencia en el reality.