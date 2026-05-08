¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Alexa Torrex? Jhorman Toloza reveló la millonaria cifra

Aunque la relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza estuvo marcada por publicaciones románticas y muestras de cariño en redes sociales, terminó en una polémica tras la participación de la creadora de contenido en La casa de los famosos Colombia 3.

Lo que parecía ser una historia de amor mediática terminó convirtiéndose en un conflicto público que ahora involucra acusaciones, diferencias económicas y hasta señalamientos relacionados con la seguridad personal.

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En medio de toda la controversia, uno de los temas que más ha llamado la atención de los seguidores de ambos creadores de contenido es el anillo de compromiso que Jhorman le entregó a Alexa durante su relación.

La joya, que rápidamente se convirtió en símbolo de su romance, volvió a ser tendencia luego de que el influenciador revelara la millonaria cifra que habría pagado por ella.

De acuerdo con las declaraciones entregadas recientemente por Toloza en una entrevista para el programa Red Viral, el anillo tendría un valor cercano a los 15 millones de pesos colombianos. La cifra sorprendió a cientos de usuarios en redes sociales, especialmente por el nivel de lujo de la pieza y por el momento tan complejo que atraviesan actualmente ambos influenciadores.

La ruptura entre Alexa y Jhorman tomó fuerza luego de varias situaciones que se hicieron virales en internet, particularmente tras la cercanía de la creadora de contenido con Tebi Bernal en La casa de los famosos. Desde entonces, comenzaron a circular versiones sobre tensiones sentimentales, diferencias personales y reclamos entre las familias de ambas partes.

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Aunque gran parte de la discusión pública se ha concentrado en el costoso anillo, lo cierto es que el problema entre los dos influenciadores parece ir mucho más allá de la joya. En sus recientes declaraciones, Jhorman aseguró que la situación ha escalado hasta convertirse en un tema delicado a nivel emocional y familiar.

Por su parte, Jhroman ha asegurado en varias ocasiones que teme por su vida y ha llegado a culpar públicamente a los familiares de su expareja si algo llega a sucederle.

Alexa Torrex, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'.

Las palabras de Toloza generaron una ola de reacciones en plataformas digitales, donde varios usuarios se mostraron sorprendidos por el nivel que alcanzó la disputa entre la expareja. Mientras algunos seguidores respaldaron al influenciador, otros cuestionaron que detalles privados de la relación terminaran expuestos públicamente.

Por otro lado, Alexa Torres también se pronunció sobre la situación y dejó claro que piensa tomar acciones legales frente a ciertos comportamientos de su exnovio. Según explicó, Jhorman habría destruído varios espacios de su hogar motivado por los celos, situación que presuntamente terminó con daños materiales.