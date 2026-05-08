“Me puedo quedar ciega”: Juliana Galvis habló sobre grave situación de salud que vivió

La actriz colombiana Juliana Galvis, figura de varias producciones en el país, compartió por primera vez detalles sobre una delicada afección ocular que enfrentó durante el año 2024. En una reciente entrevista, Galvis explicó cómo el estrés derivó en una condición médica que puso en alerta su capacidad visual, subrayando la importancia de la salud mental y los chequeos especializados.

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Juliana Galvis se ha caracterizado por mantener una relación cercana con su audiencia a través de plataformas digitales. No obstante, pocos conocían la situación médica que vivió meses atrás.

Según relató la actriz en el programa de entrevistas Sinceramente Cris, conducido por la periodista Cristina Estupiñán, el descubrimiento de su enfermedad ocurrió durante un examen de rutina.

Galvis, quien padece de miopía desde hace años, acudió a su optómetra con la intención de renovar la fórmula de sus lentes debido a que percibía cambios inusuales en su visión.

Sin embargo, lo que parecía un ajuste regular se transformó en una remisión de urgencia. “Mi optómetra me dice: ‘Juli, hay algo que no está bien, por favor ve ya donde un retinólogo, algo tienes en la retina’”, recordó la actriz.

La afección diagnosticada a la artista fue retinopatía central serosa, una condición que, según los médicos, suele estar vinculada a niveles elevados de cortisol y estrés sistémico. Esta patología se caracteriza por la acumulación de líquido debajo de la retina, lo que genera una visión distorsionada o borrosa.

Uno de los puntos que más angustia generó en la actriz fue la manifestación bilateral de la enfermedad. “Generalmente da en un solo ojo, pero a mí me dio en los dos. Fue muy angustiante porque yo empecé a ver muy raro”, confesó Galvis.

Ante la incertidumbre del diagnóstico inicial, la actriz consultó sobre la posibilidad de perder la visión de manera permanente, una duda que el especialista no pudo despejar de inmediato: “Mi primera pregunta fue: ¿me puedo quedar ciega? Me dijo: ‘No sé, con la retina no sé’”.

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Aunque en la entrevista no se profundizó en los detalles del tratamiento específico que siguió para estabilizar la retina en ambos ojos, la actriz dijo que está recuperada y que se siente tranquila al hablar del tema.

La revelación de Galvis se suma a una tendencia creciente entre figuras públicas colombianas que deciden humanizar sus procesos personales, enviando un mensaje de alerta sobre cómo las demandas del entorno laboral y personal pueden someter al cuerpo a límites peligrosos.

La carrera de Juliana Galvis abarca desde dramas memorables hasta formatos de telerrealidad como MasterChef Celebrity, en los cuales su disciplina y carisma le permiten conectar con el público. Esta trayectoria la ha mantenido bajo una constante presión profesional que, como ella misma sugiere, pudo ser el detonante de su crisis de salud.