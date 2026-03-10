Juliana Galvis ventiló su opinión sobre la política del país y las recientes elecciones: “Luz al final del túnel”

Colombia vivió importantes elecciones el pasado domingo 8 de marzo con la llamada Gran Consulta por Colombia, una jornada de votación que reunió a varias figuras públicas interesadas en entrar en la discusión política que se viene en el país.

En estas elecciones participaron varios nombres conocidos de la política nacional. Entre ellos estuvieron Vicky Dávila, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

En el mundo del entretenimiento también hay figuras que, de vez en cuando, se animan a opinar sobre la actualidad nacional. Actores, cantantes y presentadores suelen usar sus redes sociales para compartir su mirada sobre temas que van más allá del espectáculo.

Juliana Galvis, famosa actriz colombiana Foto: NATALIA BETANCOURT

Juliana Galvis habló de la Gran Consulta por Colombia

Una de las que recientemente habló sobre dichas elecciones fue la actriz Juliana Galvis, quien en este momento está en la novela Las de siempre, de Canal RCN.

Aunque aclaró que no suele involucrarse en discusiones políticas, la artista comentó en sus redes que siente que el país, por fin, empieza a encaminarse hacia un momento de esperanza.

“Intento no hablar de política… pero siento que hoy, para muchos como yo, renace una esperanza. Empezamos a ver una luz al final del túnel”, escribió en un trino a través de su cuenta oficial de X.

La opinión de la famosa actriz fue vista por muchas personas en las redes sociales. En respuesta a su publicación, varios internautas comentaron, apoyando o criticando su opinión, y mostraron sus preferencias políticas sobre quién debería ser el próximo presidente después de que Gustavo Petro termine su mandato.

“¡Yo también veo la luz! Cepeda, presidente de Colombia, no les quepa la menor duda”; “Jajaja, ay no, esa esperanza está super, superpaila”; “Con Paloma se abre un nuevo camino, el camino de la esperanza”; “Diga lo que quiera, usted es completamente libre. Eso sí, si piensa que la esperanza es una tipa que dice que hay que dividir al Cauca en dos, uno para los indígenas y otro para los mestizos, ¡está jodida!“; “Dios te oiga, Juliana, porque a mí sí me genera enorme, enorme preocupación cómo quedó el Senado”; “Si lo dice porque se quemó Uribe, Miranda, Lozano, Polo Polo, Nassar, la Garrido y otros desastres, estamos de acuerdo”, son algunas de las respuestas.