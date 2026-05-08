Jhorman Toloza envió duro mensaje a Alexa Torrex y manifestó temer por su vida: “Tírenme”

En las últimas horas se generó una fuerte polémica entre Alexa Torrex y su expareja, Jhorman Toloza. Las alarmas se encendieron cuando la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3 les reveló a sus seguidores el estado en el que encontró su apartamento tras salir del reality del Canal RCN.

A través de varias imágenes y videos, la influenciadora y cantante mostró en detalle cómo su apartamento quedó destruido, aparentemente, luego de que el hombre se fuera del lugar y se llevara todas sus pertenencias.

Totalmente destruido: así quedó el apartamento de Alexa Torrex tras su separación; publicó fuertes imágenes

Días antes de lo ocurrido, Jhorman Toloza publicó un duro video a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que habló directamente de Alexa y dejó en claro que, tras ver los acercamientos que tuvo con Tebi Bernal en el programa de telerrealidad, no quería tener ningún tipo de relacionamiento con su ex.

“Yo he visto clips donde hacen entrevistas a la señorita y dice: ‘Tengo que hablar con los dos y voy a hablar primero con Tebi’. No mi amor, usted vaya y hable con el mocito, conmigo y no, yo si me voy a respetar, yo no soy migajero y no soy segundón de nadie. Si usted lo es, allá usted”, manifestó.

Por otro lado, ventiló algunos problemas familiares de Alexa y dejó en claro que no espera tener ningún tipo de conversación con ella. Además, resaltó que puede conservar el anillo de compromiso que le entregó hace unos meses, pues no está interesado en que se lo regrese.

“Vaya y hable con sus papás, quédese con el mánager inútil que tiene usted, con su familia que la roba y que la estafa, conmigo no, bizcocho, conmigo no. Vaya y quédese con ellos que yo ya no estoy pa’ perder mi tiempo con gente que no se respeta. Quédese con el anillo, no importa, eso ya pasó. Yo no estoy para regalar anillos usados, tampoco, si yo me llego a casar le compro uno más bonito y más grande a la mujer que me respete, me cuide y Dios me tenga. Así no hay excusa de buscarme”.

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Finalmente, aseguró que teme por su vida y que, debido a todos los inconvenientes que se han venido presentando a lo largo de los últimos tres años, ellos serían los responsables de cualquier daño físico que pueda llegar a recibir.

“Si me llega a pasar algo fueron los papás que me mataron, así se los digo (...) Ojalá me tiren todos los familiares (...) háganle, muchachos, tírenme, no pasa nada, que yo me aguanto lo que sea, pero a ustedes no les pasó ni una. Ya fueron tres años de humillaciones”, aseguró.