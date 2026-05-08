Lesión agobia al Bayern Múnich, de Luis Díaz: el reporte sacaría a figura del Mundial 2026

No vienen siendo días fáciles para Bayern Múnich, luego de la eliminación de Champions League a manos del PSG en Allianz Arena. Vincent Kompany tendrá que lidiar con la lesión de un estrella suya de cara al fin de la temporada en Bundesliga y Copa de Alemania.

Según se supo en las últimas horas, el canadiense Alphonso Davies se lesionó tras haber estado algunos minutos en el juego de semifinales de mitad de semana. 24 minutos le bastaron al norteamericano para sufrir una lesión.

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Bayern Múnich fue quien oficializó el parte al decir: “Alphonso Davies sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, disputado el miércoles”, precisaron.

“Así lo confirmó el cuerpo médico del FC Bayern. El internacional canadiense estará de baja durante varias semanas”, agregaron sobre la gravedad de lo ocurrido.

Canadá es una selección clasificada a la próxima Copa del Mundo al ser una de las tres sedes que tendrá el evento. Davies es una de las estrellas de los rojos, lo que genera temor por no poder contar con este en el evento donde son locales.

Alphonso Davies, de la Selección de Canadá. Figura de su nación para el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Justo por esa angustia que ha generado la complicación del lateral izquierdo es que el combinado canadiense ha hecho contacto con el jugador, para ofrecerle todo lo que esté en sus manos en busca de su recuperación de cara al Mundial 2026.

Fabrizio Romano, reconocido periodista en el mundo, dio a conocer unas declaraciones del equipo nacional de Canadá.

“Estamos en contacto cercano con Alphonso y seguimos en comunicación con el equipo médico del Bayern tras su reciente contratiempo”, divulgó el comunicador italiano.

“Nuestra prioridad es apoyar su recuperación y proporcionar todos los recursos disponibles, incluida la experiencia especializada en tejidos blandos, para ofrecerle la mejor vía posible de regreso a la plena forma física de cara a la Copa Mundial de la Fifa”, puntualizan del apoyo para el afectado.

La lista de caídos premundial

Alphonso Davies se niega a ser otro de los que caíga en esa ‘lista negra’ de jugadores que se han lesionado de gravedad previo al Mundial que se aproxima en Norteamérica.

Hasta la fecha, dos estrellas de Brasil, una de Países Bajos, otra de Uruguay, así como de a una de Francia y Alemania han sido confirmadas como bajas definitivas:

Rodrygo fue la primera estrella reportada como baja para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Rodrygo Goes (Brasil) — rotura de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha.

Éder Militão (Brasil) — lesión en isquiotibiales que requirió cirugía; ya fue descartado para el Mundial.

Joaquín Piquerez — rotura de ligamentos en el tobillo derecho.

Xavi Simons (Países Bajos) — rotura de ligamento cruzado anterior.

Hugo Ekitiké (Francia) — rotura del tendón de Aquiles.

Serge Gnabry (Alemania) — grave lesión muscular/aductores.

Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Lamine Yamal son otros que permanecen “entre algodones”. Si bien pasan por complicaciones, los cuerpos médicos de las selecciones los mantienen monitoreadores para evitar descartarlos totalmente a menos de 40 días de la cita mundialista.

De momento, Colombia no cuenta con bajas sensibles que tenga que lamentar. Reportes hablan de que el próximo 29 de mayo saldría la convocatoria final de elegidos por parte del argentino Néstor Lorenzo.