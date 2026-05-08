De la pelea que tuvieron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos salieron perdiendo. Según lo dio a conocer el Real Madrid en los últimos minutos, a los dos jugadores les impuso una sanción interna, con la que buscaron dar por cerrado dicho capítulo en el club.

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Comunicado oficial Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.

Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.

A la hora de hacer la conversión de euros a pesos colombianos, el valor que deberán pagar los jugadores por su altercado es de unos 2.180 millones de pesos colombianos.

Fede Valverde se dejó ver

Después de haber aceptado que tuvo un problema con un compañero suyo en Real Madrid, el uruguayo salió y, por primera vez, desde que se reportó todo, se dejó ver en una foto a través de su cuenta personal de Instagram.

Allí apareció sonriente, cargando a su pequeño hijo y con una gorra negra. El chiringuito de Jugones fue el medio que dio visibilidad a la imagen así: “Su mujer ha compartido en sus redes una imagen del uruguayo con gorra”.

Valverde, ‘out’ y Tchouaméni ‘ok’ vs. Barcelona

Tchouaméni y Valverde protagonizaron el jueves un altercado, que terminó con el breve paso del uruguayo por un centro hospitalario para ser atendido.

Presentado por los medios como una pelea, Valverde afirmó en un mensaje en Instagram que solo fue una discusión sin que llegaran a las manos.

Durante la disputa, “golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente”, explicó Valverde.

Federico Valverde, del Real Madrid. Atrás, Aurélien Tchouaméni con quien habría tenido una pelea. Foto: Getty Images

El uruguayo se encuentra de baja por “un traumatismo craneoencefálico” por el que deberá guardar reposo unas dos semanas, por lo que se perderá el clásico del domingo en el Camp Nou, en el que el Barcelona puede proclamarse campeón de LaLiga.

Por su parte, el centrocampista francés Aurélien Tchouaméni se entrenó este viernes con normalidad, un día después del altercado con su compañero Federico Valverde que acabó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo cranoencefálico.

Kylian Mbappé, del Real Madrid estará disponible para el clásico para el Barcelona. Foto: Europa Press via Getty Images

El astro francés Kylian Mbappé, que sale de lesión, estará disponible para el encuentro, aunque está por ver si saldrá de inicio o desde el banquillo.

Este viernes, Mbappé “completó parte del entrenamiento con el grupo”, informó el Real Madrid, como ya había hecho el jueves.

En medio de esas tensiones internas, el domingo, 10 de mayo, desde las 2:00 p.m., los merengues visitarán el Spotify Camp Nou del Barcelona, que no contará con su máxima estrella, Lamine Yamal.

*Con información de AFP.