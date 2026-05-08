El insólito gol que falló Carlos Bacca para Junior en Copa Libertadores: “No te puedo creer”

Junior de Barranquilla se hundió en el fondo del grupo F de la Copa Libertadores. El conjunto tiburón perdió contra Cerro Porteño en condición de local y confirmó su eliminación prematura, faltando dos fechas para el final.

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Carlos Bacca tuvo en sus pies el gol del empate sobre los 79 minutos, pero le pegó mal al balón y desaprovechó una oportunidad manifiesta ante el portero Alexis Arias.

La ocasión desperdiciada dejó a Bacca con las manos en la cabeza, misma reacción que tuvo el cuerpo técnico de Junior y varios de sus compañeros.

Y es que el goleador no suele cometer este tipo de errores, menos cuando se ha tratado de momentos claves en la historia del club barranquillero.

Junior perdió 1-0 ante Cerro Porteño, quedó prácticamente eliminado de la #Libertadores, y realmente no se entiende como un jugador de la categoría de BACCA tiró afuera este mano a mano... ¡lo mal que le pegó!



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Enfocados en la Liga BetPlay

Carlos Bacca dio la cara después del partido y lamentó la eliminación de Junior en Copa Libertadores. El delantero considera que es momento de enfocarse en el título de la Liga BetPlay, que se define en un formato de playoffs.

“Yo creo que trabajamos, intentamos, pero ha sido difícil para nosotros la Libertadores. Competimos, tratamos de ganar estos partidos de local y no concretamos. Esto es fútbol, se gana con goles y nosotros solo hemos hecho uno”, afirmó en zona mixta.

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Bacca considera que “la única opción” es unirse dentro del camerino y “ser campeones de liga” en este primer semestre. “Nosotros tenemos que ir por ese objetivo que es la liga, tenemos que pelearla porque somos el Junior”, aseguró.

En el campeonato local, los Tiburones enfrentarán al Once Caldas en la fase de cuartos de final. La serie empieza en el Palogrande de Manizales este fin de semana y se decidirá en el Estadio Romelio Martínez de la capital atlanticense.

Luis Fernando Muriel en el partido de Junior vs. Cerro Porteño Foto: Luis Eduardo Herran

Las palabras de Alfredo Arias

Cabe recordar que Junior es el campeón vigente del fútbol profesional colombiano y busca el bicampeonato para sanar la herida de lo sucedido en la Copa Libertadores.

“No me define ganar ni perder, sino levantarme con más ganas cuando pierdo. Le dije a los jugadores que ahora tenemos que estar unidos e ir por lo que queda, que es el bicampeonato y no es poco”, apuntó el técnico Alfredo Arias.

Para el estratega uruguayo todavía queda motivación en este semestre. “Ahora los jugadores van a correr aún más porque tenemos un viaje a Manizales, a la altura, a conseguir un buen resultado. Así es esto: perdés, te duele, recibís los insultos y los merecés cuando perdés”, sentenció.