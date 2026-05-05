Cuartos de final en Liga BetPlay 2026-I: IA pronosticó los clasificados a semifinales

Desde el próximo sábado, 9 de mayo, se empezarán a jugar las llaves de cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I. Los ocho clasificados ya conocieron sus rivales y la Dimayor dispuso días, horas y estadios en los que se jugarían tanto los juegos de ida, como la vuelta.

Las llaves quedaron así:

Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

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Son cuatro enfrentamientos sumamente parejos, con instituciones históricas y otras no tanto, pero que han ido a lo largo de la fase regular ganándose el respeto para ir en busca de la primera estrella del año.

En la previa al inicio de los cuartos de final, ya muchos pronósticos se hacen. En busca de tener una idea de lo que podría pasar y qué equipos vayan a semifinales, se le consultó a la Inteligencia Artificial. Esta herramienta vaticinó que los que pasarían serían Atlético Nacional, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y América de Cali.

Internacional de Bogotá se estrena en las finales del Fútbol Profesional Colombiano ante el más veces campeón del país. El clasificado como primero de la fase regular, ante el que entró de manera apurada como octavo.

Atlético Nacional parte como favorito en la llave ante Internacional de Bogotá en Liga BetPlay. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Para ChatGPT: “Nacional suele crecer en instancias definitivas. Tiene más profundidad de plantilla, experiencia en llaves y jugadores acostumbrados a la presión. Inter puede competir, pero en una serie larga pesa la jerarquía”.

En el enfrentamiento de Pasto y Tolima, el cuadro de Ibagué se impondría, con muy poco, pero suficiente para seguir con vida: “Pasto en casa es bravísimo por la altura, pero Tolima es uno de los equipos más tácticos del país. Sabe jugar este tipo de llaves y suele ser muy sólido en defensa”, afirma la IA.

Al Junior la Inteligencia Artificial lo ve como el mejor perfilado. Si bien Once Caldas no se la dejaría fácil, la nómina amplia de los rojiblancos tendría todo a su favor para ganar.

“Junior tiene más peso ofensivo y variantes. Once Caldas puede hacerse fuerte en Manizales, pero en el global Junior tiene más herramientas para resolver”, fue el pronóstico de la herramienta.

América vs. Santa Fe. En la fase regular el rojo de Cali se impuso por 1-0. Foto: Jorge Orozco

Finalmente, en el duelo de rojos, también se cree que será una llave cerrada. América parece tener mejor nómina, pero el campeón hace un año lucharía con Hugo Rodallega, quien se juega una llave especial en lo personal ante los del Valle del Cauca.

“Es la llave más pareja. Santa Fe suele ser muy fuerte en Bogotá, pero América tiene un plantel más desequilibrante. Se puede definir por detalles”, analizó la IA.

En caso de cumplirsen los pronósticos la Inteligencia Artificial, los equipos que pasarían a las semifinales serían:

Cuadro de las finales de la Liga BetPlay 2026-I Foto: Dimayor

Atlético Nacional

Deportes Tolima

Junior de Barranquilla

América de Cali

No es para nada descabellado el análisis del sistema, pero habrá que esperar si se produce alguna sorpresa en los compromisos que se llevarán a cabo entre el 9-10 de mayo y el 12-13 del mismo mes.