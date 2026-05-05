Se conoce supuesto motivo por el que suegra de exreina Carolina Flores la asesinó; familia destapó todo

Nuevos detalles surgieron alrededor del asesinato de la exreina de belleza mexicana Carolina Flores, quien, según los videos difundidos en redes sociales, habría sido atacada a tiros, presuntamente, por su suegra.

Se conoce la reacción de la suegra de la exreina Carolina Flores al ser detenida; destapan qué dijo sobre el crimen

El periodista judicial mexicano Antonio Nieto informó que la joven recibió un primer disparo a corta distancia. Esta versión coincide con las imágenes que se han hecho públicas, donde se ve el momento en que cae al suelo de la cocina.

De acuerdo con el comunicador, las investigaciones apuntan a que el crimen se habría ejecutado con extrema violencia. Según explicó, luego de que la modelo de 27 años quedara tendida en el piso, la agresora habría continuado disparándole.

“Le hace un disparo a quemarropa y cuando cae al piso le hace por lo menos cinco disparos más”, aseguró el especialista al referirse al caso.

Asimismo, indicó que el informe forense más reciente al que tuvo acceso señala que el cuerpo de la víctima presentaba seis impactos de bala entre la cabeza y el pecho. Tras la captura de la sospechosa en Venezuela, medios internacionales también comenzaron a revelar detalles sobre el operativo y la reacción que habría tenido la mujer ante las autoridades al momento de su detención.

Carolina Flores, exreina asesinada en México Foto: @Carolinaff444

Ahora, tras unos días de esta noticia, las miradas se enfocaron en declaraciones que habría dado la familia a medios mexicanos, indicando cuál sería el presunto motivo por el que Erika Herrera asesinó a su nuera.

Según salió a la luz, la familia de la exreina mexicana considera que un dato clave del caso es que la víctima había recibido una indemnización millonaria tras el fallecimiento de su progenitor. Aunque no es algo comprobado, los allegados afirman que esto habría influido en la decisión de la mujer.

De acuerdo con lo que recoge MafianTV, la tía Cintia puntualizó que la suegra acompañó a Carolina Flores a firmar los papeles de dicho proceso, por lo que conocía lo que pasaba. “Tengo entendido que fue la señora Erika María quien estuvo con ella cuando fue a firmar los papeles”, dijo.

La celebridad tuvo acceso a este dinero en 2024 como parte de una compensación por la muerte de su padre, quien falleció en 2022.

Por su lado, Javier Flores, tío de la famosa, dijo: “Para mí esto es un plan con maña de ambos, de su mamá para quedarse con eso”.