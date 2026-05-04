Se conoce la reacción de la suegra de la exreina Carolina Flores al ser detenida; destapan qué dijo sobre el crimen

Nuevas informaciones salieron a la luz sobre el asesinato de la exreina de belleza mexicana Carolina Flores, quien, según los videos difundidos en redes sociales, habría muerto tras recibir varios disparos presuntamente efectuados por su suegra.

Particular video que publicó la exreina Carolina Flores antes de ser asesinada en México: “¿A esto le tenía tanto miedo?”

De acuerdo con el periodista judicial mexicano Antonio Nieto, la joven habría sido atacada inicialmente con un disparo a corta distancia, hecho que coincidiría con las imágenes conocidas públicamente y que muestran el momento en que cae al piso de la cocina.

Según explicó el comunicador, las investigaciones apuntan a que el crimen fue cometido con un alto nivel de violencia y sevicia. Posteriormente, cuando la modelo de 27 años ya se encontraba tendida en el suelo, la agresora habría continuado disparando.

“Le hace un disparo a quemarropa y cuando cae al piso le hace por lo menos cinco disparos más”, afirmó el especialista al referirse al caso.

Además, señaló que el más reciente informe forense al que tuvo acceso evidenciaría que el cuerpo de la víctima presentaba seis impactos de bala distribuidos entre la cabeza y el pecho.

Sin embargo, tras ser capturada en Venezuela, periodistas internacionales han dado información acerca de cómo ocurrió todo, detallando la reacción y las palabras que dio la mujer ante las autoridades.

Detienen en Caracas a la mexicana Érika María “N”, señalada por el brutal feminicidio de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido en Polanco, CDMX. Foto: X/@FiscaliaCDMX

De acuerdo con lo que se conoció, Erika María Herrera fue detenida en Caracas, precisamente gracias al trabajo en conjunto de las autoridades de aquel país y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

NMás recogió que la suegra de Carolina Flores salió de México el 16 de abril, cruzando a Panamá para huir, presuntamente, de lo ocurrido en el departamento ubicado en Polanco. Fue interceptada en el territorio vecino, negándose a ser detenida.

Norberto Mazza, integrante de NMás, afirmó que la mexicana cuestionó lo que estaba sucediendo, mostrándose ‘sorprendida’ por lo que pasaba. Allí se encargó de contar cuáles fueron sus palabras en pleno procedimiento, asegurando que no había hecho nada de lo que se le acusaba.

“Ella se negó a ser detenida, dijo: ‘¿Por qué?’, que estaba en otro país”, contó el corresponsal.

“No tenían autoridad para detenerla por un delito que ella no había cometido”, agregó el comunicador.

Ante la negativa de Herrera, las autoridades decidieron arrestarla por “desacato a la autoridad”, manejando esto como una medida momentánea para retenerla por la alerta roja que lanzó la Interpol por el caso. “Eso fue solamente un pretexto para detenerla mientras esperaban la alerta roja”, dijo el periodista de NMás.