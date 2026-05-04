Arsenal vs. Atlético de Madrid: canal y hora para ver la semifinal de Champions en vivo

Arsenal y Atlético de Madrid jugarán este martes, 5 de mayo de 2026, por la vuelta de las semifinales en Champions League. La hora de arranque será a partir de las 2:00 p.m. de Colombia (8:00 p.m. de Londres) y el canal para ver el juego, en vivo, será ESPN y Disney+ en streaming.

Inteligencia Artificial predice a los dos finalistas de Champions League: explicó su vaticinio

Es el Emirates Stadium el que ahora se viste de gala para acoger el juego de semifinal-vuelta. La ida, disputada el pasado 29 de abril en el Metropolitano de Madrid, acabó 1-1 entre Atlético y Arsenal, con la afición colchonera haciendo de local.

Los dos goles en el partido de ida fueron de penal. El marcador lo abrió Arsenal, sobre los 44′ del primer tiempo, gracias a Viktor Gyökeres. Ya en la segunda mitad, Julián Álvarez empató la llave con su tanto a favor del Atlético de Madrid.

Arsenal y Atlético de Madrid, dos equipos que quieren su primera Champions

Arteta quiere ser el primero técnico en la historia gunner en darle al Arsenal la Champions. Al frente, Diego Simeone espera dejar atrás la mala racha en estancias definitivas de la liga de campeones con su querido Atlético de Madrid.

Dos estilos, dos visiones y dos sueños distintos. Atlético de Madrid es la última cuota española en esta Champions, mientras que Arsenal también figura como el último club inglés con vida de cara a la final que se jugará en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).

La ida fue una muestra de lo que sería el compromiso de vuelta: marcador parejo, equipos que aunque arriesgan no se descuidan atrás, y aficiones que no paran de alentar con miras a levantar su primera orejona.

Arsenal no solo compite en Champions, pues pelea frente a frente con Manchester City por el liderato de la Premier League en una definición que promete ser histórica. Arteta y los suyos aún sueñan con el doblete, a pesar de los tropiezos.

En contraste, al Atlético de Madrid solo le queda la Champions League, pues perdió la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad, y en LaLiga de España ya no tiene posibilidades de obtener el título.

¿Contra quién jugaría Arsenal o Atlético de Madrid la final de la Champions?

Contra el ganador de la llave entre PSG y Bayern Múnich, misma que van ganando los parisinos por 5-4 tras la ida, y que jugará la vuelta el 6 de mayo en Múnich.

Bayern Múnich vs. PSG: Inteligencia artificial predice quién clasifica y cuál será el marcador

¿Qué canal pasa Arsenal vs. Atlético de Madrid por Champions League?