Tabla de posiciones de la Premier League: Arsenal golea y se le escapa al Manchester City

La diferencia de gol jugará un papel fundamental para definir al campeón de la Premier League y Arsenal dio un golpe sobre la mesa goleando al Fulham (3-0) en el arranque de la fecha 35.

Viktor Gyökeres fue la gran figura del partido: marcó y asistió a sus compañeros para redondear un partido de ensueño en el Emirates Stadium de Londres.

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Arsenal sacó seis puntos de distancia respecto al Manchester City, aunque los dirigidos por Pep Guardiola tienen dos partidos pendientes y este lunes enfrentarán al Everton en el Hill Dickinson Stadium.

Después de la paliza contra Fulham, los gunners tienen cuatro goles de diferencia respecto al City y recuperan la ilusión rumbo al título de liga que no conquistan hace más de 20 años.

Sinfonía de Gyökeres

La apertura del marcador para Arsenal llegó muy temprano. A los 9 minutos del compromiso, Bukayo Saka se escapó por la derecha y lanzó un centro rasante que Gyökeres conectó de primera para mandarla al fondo de la red.

El atacante sueco devolvió gentilezas al minuto 40. Picó en profundidad, controló la pelota y la sirvió al interior del área para que Saka definiera el primer palo del arco defendido por Bernd Leno.

Justo antes de irse al descanso, Gyökeres golpeó de nuevo con un remate de cabeza que se metió cerca del horizontal para decretar la goleada en el Emirates.

La segunda mitad parecía diseñada para que Arsenal siguiera de largo en el marcador, pero Fulham apretó las tuercas en defensa y no permitió que la derrota fuera más escandalosa.

Mikel Arteta echó mano del banquillo pensando en el partido de vuelta por Champions League y sacó del campo a Saka. Más adelante le dio descanso a Gyökeres y en el mismo cambio reemplazo a Declan Rice.

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Eberechi Eze dejó el campo a los 78 minutos para el ingreso del canterano Max Dowman, esta vez en una posición de enganche detrás de Gabriel Jesús.

El último cambio de los locales fue Christian Mosquera por Ben White.

Jugadores del Arsenal celebrando uno de los goles ante Fulham. Foto: AP

¿Cuándo juega el Manchester City?

Esta victoria es un respiro para el Arsenal, que acumula dos victorias consecutivas en la Premier y vuelve a soñar con el título de la Premier League.

Manchester City, por su parte, jugará hasta el lunes contra Everton en condición de visitante. Dicho partido está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN en su señal principal.

Pase lo que pase ese día, Arsenal seguirá siendo el líder de la Premier League hasta que los citizens recuperen el partido pendiente ante Crystal Palace.