Jermein Peña reaccionó tras la drástica decisión del Junior, que no le perdonó la expulsión: no se guardó nada

En la fecha 19 de la Liga Betplay, Junior de Barranquilla se jugó la posibilidad de terminar como el segundo mejor clasificado en la tabla de posiciones tras Atlético Nacional y así obtener la ventaja deportiva.

El equipo barranquillero recibió al Deportivo Pasto en el estadio Romelio Martínez, la que ha sido su casa durante este campeonato mientras se adelantan las obras en el Metropolitano. La única novedad fue la ausencia de Jermein Peña en la defensa.

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El técnico Alfredo Arias dispuso de lo mejor de su nómina, con la baja de última hora por decisión propia del DT: Jermein Peña no fue convocado en señal de castigo por su expulsión en el partido contra Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

Esa situación limitó al tiburón en su visita a Lima y dejó con 10 hombres un duelo fundamental en las aspiraciones en el torneo internacional.

Esa jugada de Jermein Peña no cayó bien al interior del grupo e incluso hubo reclamos en público contra su proceder, como por ejemplo las declaraciones del arquero uruguayo Mauro Silveira en la televisión internacional.

La expulsión de Jermein Peña en juego de Junior ante Sporting Cristal. Foto: Transmisión oficial ESPN.

Por si fuera poco, Peña recibió fechas de sanción que pagará en próximos partidos de Copa Libertadores, que se suma a la decisión técnica de Arias y se aumenta el tiempo de baja que tendrá en el equipo tiburón.

En la interna de Junior consideran que es hora de dar un mensaje para toda la plantilla y especialmente a Jermein, por eso el castigo contra el Deportivo Pasto.

Y es que las cosas van más allá y arde el mundo Junior con Jermein como protagonista. Gran sector de la hinchada está pidiendo que el defensa no vuelva a jugar este semestre e incluso se sugiere que le busquen equipo para el segundo semestre, aunque es un activo del club por el que han invertido más de un millón de dólares.

Mensaje de Jermein Peña al Junior

“Yo no necesito devolver el mal que alguna vez me hicieron, al final cada persona acabará en el lugar que debe estar; además, yo tengo la conciencia tranquila de saber que doy lo mejor de mí en todo momento, cada quien es responsable de sus acciones y de lo que pierde en su vida. Si me critican o me juzgan a mí no me importa, hace tiempo aprendí que no debo demostrarle nada a nadie acerca de mí o de mi vida.

Mensaje de Jermein Peña Foto: Redes sociales

“Que cada quien piense lo que quiera, no vivo para complacer a nadie, no necesito aparentar para caer bien, lo que ven es lo que hay, tengo mis virtudes y mis defectos que mejorar por supuesto que sí, pero jamás perderé mi esencia por nadie porque me quiero tal y como soy. Algunos días estoy bien y otros me encuentro con obstáculos que superar, pero aquí sigo, dando siempre lo mejor de mí y esforzándome por ser mi mejor versión", escribió en sus redes sociales.

Peña no tiene ningún tipo de problema físico y está habilitado para jugar en Liga BetPlay. La expulsión contra Sporting Cristal no cayó bien y todo está encaminado para que no juegue más en lo que queda de semestre.