Definido el castigo para Jermein Peña: Junior de Barranquilla no le perdonó la expulsión

Este domingo, 3 de mayo, Junior de Barranquilla se juega la posibilidad de terminar como el segundo mejor clasificado en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Los tiburones recibirán al Deportivo Pasto en el Estadio Romelio Martínez, la que ha sido su casa durante este campeonato mientras se adelantan obras en el Metropolitano.

Alfredo Arias dispondrá de lo mejor que tiene en la nómina, aunque hay una baja de última hora por decisión en conjunto con los directivos: Jermein Peña no será convocado en señal de castigo por su expulsión en el partido contra Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

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La jugada de Peña no cayó bien al interior del grupo e incluso hubo reclamos en público contra su proceder, como las declaraciones del arquero uruguayo Mauro Silveira en la televisión internacional.

Además de las fechas de sanción que pagará en Copa Libertadores, en la interna de Junior consideran que es hora de dar un mensaje para toda la plantilla y especialmente a Peña.

Jermein Peña hablando con el director técnico de Junior, el uruguayo Alfredo Arias. Foto: AFP

Jermein Peña, fuera de la convocatoria

Un gran sector de la hinchada pedía que Jermein Peña no volviera a jugar este semestre y le buscaran equipo para el segundo semestre, pero es un activo del club por el que han invertido más de 1 millón de dólares.

Aunque no se descartan sanciones más severas, Junior empezó por dejarlo fuera de la convocatoria para el partido de este domingo contra Pasto.

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“Los convocados se van a saber cuando lleguen al hotel Dann Carlton para concentrar y en esa llegada se va a saber quienes son los 20 muñequitos. Entre esos 20 muñecos no va a estar Jermein Peña, esa es la información”, indicaron en 100 % Tiburón.

Peña no tiene ningún tipo de problema físico y está habilitado para jugar en la Liga BetPlay, su ausencia tiene que ver con las reuniones que se sostuvieron esta semana en las que su expulsión contra Sporting Cristal fue tema en la agenda.

Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

Alfredo Arias ha preferido no dar declaraciones sobre lo que le espera a Jermein Peña, sin embargo, en la rueda de prensa post-partido ya había dejado clara su molestia por haberse quedado con diez jugadores en el primer tiempo.

“La autocrítica es que no podemos dar la ventaja de quedar con un jugador menos en una competencia como esta y de visita. No podemos hacer esa tontería. Hay que mirar para adelante, corregir y seguir”, fueron sus declaraciones tras la derrota en Perú.

Jermein Peña tampoco se ha pronunciado al respecto y puso privadas sus redes sociales ante la ola de críticas que le cayó desde el pasado martes.