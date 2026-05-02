Sorteo de los ‘playoffs’ de la Liga BetPlay: cuándo es, en qué canal y cómo funciona

La Liga BetPlay entra en su recta final con un formato de competencia que hace tiempo no se realizaba. Este semestre no habrá cuadrangulares por la necesidad de acabar el torneo antes del Mundial 2026, lo que obligó a disputar llaves de eliminación directa hasta encontrar a los dos finalistas.

Win Sports repartió los partidos de la fecha 19 en TV y YouTube: así podrá ver a su equipo favorito

A pesar de esa decisión que fue aprobada por los clubes, Dimayor sí hará un sorteo como se ha vuelto tradición cada semestre.

Dicho evento se llevará a cabo el domingo 3 de mayo a las 8:00 de la noche, es decir, justo después de disputarse los últimos partidos de la fecha 19.

La transmisión corre por cuenta de Win Sports, canal autorizado para transmitir el fútbol profesional colombiano. El sorteo estará disponible en la señal habitual de televisión y también por la cuenta oficial de YouTube.

Trofeo que levantará el campeón de la Liga BetPlay a mediados de este 2026. Foto: Mariano Vimos

¿Cómo funciona el sorteo de los ‘playoffs’?

Una vez se definan los ocho clasificados a la siguiente fase, Dimayor sembrará a los dos mejores de la tabla en la llave A y D respectivamente. Esto se hace con el fin de que no se encuentren en el camino hasta una hipotética final.

Los otros seis clasificados quedarán ubicados al azar sin importar la posición en la que hayan entrado a los ‘playoffs’, es decir, a Atlético Nacional como líder del campeonato le puede tocar desde el tercer clasificado hasta el que entró de octavo.

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Ante la ausencia del ‘punto invisible’, la ventaja competitiva es que el primer y segundo de la tabla terminarán todas sus fases en condición de local.

La localía para el resto de clubes clasificados se definirá por sorteo. A partir de las semifinales será por la tabla de reclasificación sumando los puntos hechos en el ‘todos contra todos’ y los cuartos de final, a excepción del primer y segundo clasificado.

¿Por qué no hay cuadrangulares en la Liga BetPlay 2026-I?

Este semestre será atípico para los hinchas del fútbol colombiano, pues la asamblea decidió eliminar los cuadrangulares y volver al formato de playoffs que se tenía hasta hace unos años atrás.

La principal razón es que necesitaban terminar el campeonato a principios de junio, antes de la inauguración del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los 20 clubes participantes votaron por los diferentes formatos que se pusieron sobre la mesa y eligieron que se disputaran llaves de eliminación directa.

Además de eliminar los cuadrangulares, también se canceló la fecha de clásicos. Eso provocó que solo hubiera 19 jornadas en total y no 20 como el año inmediatamente anterior.