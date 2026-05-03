Dueño del Medellín se enfrentó a la hinchada: gestos, insultos y disturbios en el Atanasio

Independiente Medellín se quedó por fuera de los ocho y cayó en condición de local frente a Águilas Doradas, resultado que calentó los ánimos de la hinchada.

Raúl Giraldo, máximo accionista del conjunto poderoso, entró a la cancha tras el final del compromiso y recibió insultos de la afición, que se mostró en contra de las decisiones tomadas en el armado de la nómina y la administración de los recursos en la presente temporada.

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El directivo se enfrentó a los hinchas camino al túnel de vestuarios, haciendo gestos que no gustaron tras un partido para el olvido en la jornada definitiva del campeonato.

La molestia se trasladó a los pasillos del Atanasio Girardot, donde una multitud de aficionados intentó cruzar las barreras de seguridad y obligó a la intervención de las autoridades.

Afortunadamente, las protestas no pasaron a mayores y todos los protagonistas lograron salir ilesos del escenario deportivo. Lo que sí quedó claro fue la furia de la hinchada por los gestos de Giraldo hacia la tribuna local.

Otra decepción para Independiente Medellín

Independiente Medellín acumula otra decepción en el plano local. Ni siquiera la salida del técnico Alejandro Restrepo pudo evitar la caída hacia el abismo de la eliminación.

El poderoso tenía una gran oportunidad de clasificar y los resultados se le dieron, menos el propio: Santa Fe le ganó a Inter de Bogotá, Deportivo Cali no pasó del empate contra Deportes Tolima y Millonarios empató ante Alianza FC.

Medellín tenía la obligación de conseguir los tres puntos en casa, pero se encontró con un rival que no dio el brazo a torcer. Jorge Rivaldo abrió el marcador a los 20 minutos y Nicolás Lara alargó la diferencia en el segundo tiempo.

Diego Moreno puso el descuento para el DIM, aunque ya era demasiado tarde. La tabla se quedó como estaba antes de la última fecha, pues la clasificación agónica quedó en manos de Internacional y Santa Fe.

Independiente Medellín enfentando a Águilas Doradas en la fecha 19 Foto: Colprensa

Al conjunto antioqueño le queda la Copa Libertadores para dar por terminado este semestre. El próximo jueves enfrentará un duelo de alta exigencia contra Flamengo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La necesidad es sacar algún punto de esta travesía por territorio brasileño, teniendo en cuenta que marchan en el tercer lugar del grupo con cuatro puntos. Medellín viene de ganarle con lo justo al Cusco FC, un resultado que le devolvió la ilusión de clasificarse a octavos de final o por lo menos pasar a la Copa Sudamericana.