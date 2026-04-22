Independiente Medellín: candidatos a ser DT, tras salir de Alejandro Restrepo; presidente los dijo

En horas de la tarde del pasado martes, Independiente Medellín dio por terminado el proceso que llevaba bajo la dirección técnica del entrenador, Alejandro Restrepo.

Si bien el estratega había dado algunas alegrías al cuadro poderoso, los más recientes resultados tanto de Liga BetPlay como de Copa Libertadores lo fueron empujando hacia la puerta de salida del DIM.

En un comunicado difundido por redes sociales, las comunicados del elenco paisa avisaron: “Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo”.

“Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a torneos internacionales. A Alejandro y a su equipo, les deseamos lo mejor y muchos éxitos en sus carreras”, le reconocieron y agradecieron tras darle la despedida.

A falta de algunas fechas por jugarse y buena parte del torneo internacional por disputarse, Medellín quedó a la deriva. A cargo del equipo estará alguien de manera interina, pero la búsqueda del entrenador en propiedad ya empezó, según lo mencionado por el presidente, Daniel Ossa.

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Sin rodeos, estos son los primeros candidatos

En una entrevista a Win Sports durante las últimas horas, el dirigente no se escondió y reveló la terna en la que piensan: “Óscar Pareja es una opción, Alberto Gamero es una opción, es un técnico muy importante en el FPC, Leonel Álvarez es una opción, pero él está terminando su ciclo en Bucaramanga”.

Asimismo, mencionó que podría arribar alguien fuera del país, pero que tienen que ser “ser prudentes; es una opción un técnico extranjero”.

"Óscar Pareja es una opción, Alberto Gamero es una opción, es un técnico muy importante en el FPC, Leonel Álvarez es una opción, pero él está terminando su ciclo en Bucaramanga y tenemos que ser prudentes; es una opción un técnico extranjero": Daniel Ossa, presidente de… pic.twitter.com/w2oQZV2Okq — Win Sports (@WinSportsTV) April 22, 2026

Aunque ya trabaja DIM en el anuncio, Ossa da claridad sobre la rapidez con la que se tomará la decisión. Según este, se hace necesario darse un tiempo prudente, para no errar en la nueva cara que dirigirá al equipo.

“Sería un poco irrespetuoso tener conversaciones avanzadas con un técnico tras la salida de uno recientemente. Nosotros queremos tomarnos el tiempo para tomar la decisión correcta”, le apuntó.

De uno de los candidatos, el presidente habló algo más. Dicho nombre no es desconocido en lo absoluto y esta vez sí podría llevarse a cabo el trato.

Óscar Pareja, entrenador colombiano que ha militado en Estados Unidos. No es la primera vez que suena para DIM. Foto: AFP

“No puede verse lo del profe Óscar Pareja como una novedad; tenemos conversaciones constantes con él. Ojalá se pueda dar en este momento el regreso de él; es una posibilidad, pero tengo que ser muy prudente con eso”, reveló.

Sobre la salida de Restrepo, Ossa aseguró que no se trató de algo repetino. Lo sucedido recientemente en Libertadores ante Flamengo, así como otros resultados que venían fracturando el proceso, acabó por terminarlo completamente en las últimas horas.

Alejandro Restrepo cerró su ciclo con Independiente Medellín en 2026-I. Foto: Getty Images

“Era inminente que en cualquier momento su salida iba a llegar; para mí era importante proteger su sentir como persona; es una persona de 10 puntos junto con su cuerpo de trabajo; él tiene la tranquilidad de haber cumplido”, reflexionó de la salida del DT paisa.

Hoy día Medellín ya no tiene chances de clasificación en la Liga. En Copa Libertadores es que centra todas sus esperanzas, luego de un empate y una derrota durante las primeras dos fechas.