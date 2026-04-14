Alberto Gamero caería parado: llegaría a un equipo campeón de Colombia

A principios de marzo de este 2026, Deportivo Cali anunció que Alberto Gamero no era más su director técnico. El estratega samario no consiguió los resultados esperados y tras un breve paso en el azucarero, quedó fuera del cargo.

Siendo Alberto Gamero un técnico reconocido en Colombia, parece que tiene mercado. Este martes, 14 de abril, empezó a circular un rumor que vincula al entrenador de 62 años para llegar al Atlético Bucaramanga.

Los hechos se darían en medio de la expectativa que vive el elenco leopardo. Cabe recordar que Leonel Álvarez venía ejerciendo como entrenador del Atlético Bucaramanga, pero versiones de la prensa señalan que no seguiría al frente del club santandereano, aunque aún no se haya hecho oficial.

Alberto Gamero podría llegar al Atlético Bucaramanga

Son varios los medios de comunicación que detallan el posible movimiento de Gamero al Bucaramanga. Resta esperar lo que ocurra en los próximos días, aunque son fechas coyunturales de cara al final del todos contra todos en Liga BetPlay.

Desde Santander 🟡🟢

Alberto Gamero es uno de los candidatos para llegar al banquillo de Atlético Bucaramanga.#ElCorrilloDeMao #LigaBetPlayDimayor pic.twitter.com/NDLWVgJfZ1 — 🎙 𝗘𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗔𝗢 🎙 (@elcorrillodemao) April 14, 2026

En su partido más reciente, Atlético Bucaramanga goleó por 5-0 a Boyacá Chicó y eso le permite seguir en la pelea por entrar a los ocho clasificados a fases finales. Parcialmente asoma noveno, con 22 puntos, a uno del octavo que es Deportivo Cali con 23.

Eso sí, Alberto Gamero no es el único nombre que han vinculado para llegar al Atlético Bucaramanga. Otro rumor que causó sorpresa fue el de Pablo Peirano, uruguayo recordado por su paso en Independiente Sanata Fe. Incluso, él era el entrenador cuando Bucaramanga le arrebató la estrella al cardenal en Bogotá, para junio de 2024.

Pablo Peirano es otro nombre que surgió para reemplazar a Leonel Álvarez en Bucaramanga. Foto: Getty Images

Palmarés de Alberto Gamero

Gamero lo ha ganado todo en Colombia, y con equipos distintos. Desde Boyacá Chicó hasta Millonarios, pasando por Deportes Tolima, el samario ya levantó los tres trofeos posibles a nivel nacional. Su deuda siguen siendo las competencias Conmebol.

Alberto Gamero levantando el trofeo de campeón de liga con Millonarios. Foto: Foto tomada de X: @MillosFCoficial

Tres ligas, dos copas y una superliga; esos son los trofeos que adornan las vitrinas de Alberto Gamero, y que al final terminan siendo influyentes de cara al interés o no de un equipo por contar con sus servicios. Sumado, el largo proceso que lideró en Millonarios, son credenciales que lo arropan.