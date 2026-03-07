Alberto Gamero decidió su futuro: comunicado oficial del Deportivo Cali tras caer ante Once Caldas

Alberto Gamero no continúa como director técnico del Deportivo Cali. El estratega samario renunció luego de la derrota contra Once Caldas (0-2) y dejó su puesto libre para que los directivos elijan al reemplazo con plena libertad.

“El Club Deportivo Cali S.A. informa a sus hinchas y a la opinión pública que el profesor Alberto Gamero ha decidido no continuar como director técnico de nuestro equipo profesional“, apuntó el comunicado oficial.

Gamero llevaba varias semanas tambaleando en el cargo, pero la caída a manos de Once Caldas hizo insostenible su futuro al frente del cuadro azucarero.

“La institución expresa su profundo agradecimiento al profesor Gamero y a su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación, el profesionalismo y la entrega demostrados durante su etapa al frente del equipo. Su liderazgo, experiencia y vocación de trabajo aportaron al crecimiento deportivo del plantel y al fortalecimiento de los valores que representan a nuestra institución”, agregó el conjunto vallecaucano.

Aunque el equipo marcha en la décima posición del campeonato, la inversión hecha en materia de fichajes no corresponde a los resultados y la incómoda posición en la tabla del descenso tampoco ayudó a darle otra oportunidad a Gamero.

“El club reconoce y valora el esfuerzo realizado por el profesor Gamero durante su permanencia en el Deportivo Cali, y le desea, junto a su cuerpo técnico, los mayores éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”, añade el comunicado.

Por último, anunciaron que “se informará oportunamente las decisiones relacionadas con la dirección técnica del primer equipo”.

Renunció en rueda de prensa

El comunicado oficial terminó de confirmar lo que ya era un hecho. Alberto Gamero anunció su salida en plena rueda de prensa y deslizó algunas de las razones para dar un paso al costado.

“Hasta hoy soy el director técnico… Quiero agradecerles mucho a la mayoría de ustedes por la paciencia que han tenido conmigo y por la amistad", expresó el samario.

Gamero llegó al Deportivo Cali en 2025 para tomar el cargo que había dejado Alfredo Arias y dirigió un total de 30 partidos. Su balance fue de ocho victorias, nueve empates y trece derrotas.

El DT expresó cuáles eran sus verdaderas intenciones en el club verdiblanco. “Quise venir aquí a hacer un buen proyecto y un buen trabajo, desafortunadamente no se pudo”, dijo.

“Cuando las cosas no están bien, en todas partes, hay que mirar el camino de la vida y hacer lo que hay que hacer”, agregó visiblemente afectado por el partido ante Once Caldas.

A diferencia de otras oportunidades, Deportivo Cali tiene músculo financiero para buscar un reemplazo a la altura de las circunstancias. Reinaldo Rueda empezó a sonar como candidato en las últimas horas, sin embargo, también estaría en los planes de Atlético Nacional.