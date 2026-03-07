Deportes

Alberto Gamero decidió su futuro: comunicado oficial del Deportivo Cali tras caer ante Once Caldas

La presión de los resultados y la molestia de los hinchas provocó una noche de despedida en el Estadio Palmaseca.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

7 de marzo de 2026, 6:18 a. m.
Alberto Gamero entrenador colombiano de fútbol, que dirige al Deportivo Cali.
Alberto Gamero entrenador colombiano de fútbol, que dirige al Deportivo Cali. Foto: Jorge Orozco

Alberto Gamero no continúa como director técnico del Deportivo Cali. El estratega samario renunció luego de la derrota contra Once Caldas (0-2) y dejó su puesto libre para que los directivos elijan al reemplazo con plena libertad.

“El Club Deportivo Cali S.A. informa a sus hinchas y a la opinión pública que el profesor Alberto Gamero ha decidido no continuar como director técnico de nuestro equipo profesional“, apuntó el comunicado oficial.

Atlético Nacional dio la cara y se pronunció sobre la salida de Diego Arias: mensaje oficial

Gamero llevaba varias semanas tambaleando en el cargo, pero la caída a manos de Once Caldas hizo insostenible su futuro al frente del cuadro azucarero.

“La institución expresa su profundo agradecimiento al profesor Gamero y a su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación, el profesionalismo y la entrega demostrados durante su etapa al frente del equipo. Su liderazgo, experiencia y vocación de trabajo aportaron al crecimiento deportivo del plantel y al fortalecimiento de los valores que representan a nuestra institución”, agregó el conjunto vallecaucano.

Noticias Destacadas