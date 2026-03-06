¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026? La fecha clave para América y Millonarios

América de Cali y Millonarios serán los representantes de Colombia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, a falta de saber el rumbo de Independiente Medellín y Deportes Tolima.

Cabe recordar que los perdedores de la fase 3 de la Copa Libertadores van a Sudamericana y eso amplía las posibilidades para los clubes de la Liga BetPlay.

Sea cual sea la lista de representantes, el fútbol profesional colombiano será protagonista en la fase de grupos de ambas competencias internacionales organizadas por la Conmebol.

Atlético Nacional dio la cara y se pronunció sobre la salida de Diego Arias: mensaje oficial

Fecha y hora para el sorteo de la Copa Sudamericana

Por lo pronto, América y Millonarios están pendientes del sorteo programado para el día 19 de marzo de 2026 a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

El conjunto escarlata quedó sembrado en el bombo 1 por su posición en el ranking de clubes de la Conmebol, mientras que Millonarios aparece en el bombo 2.

Cada uno enfrentará a tres rivales en partidos de ida y vuelta hasta completar las seis fechas. Para clasificar a octavos de final es necesario quedar como primero o segundo del grupo.

América avanzó a esta ronda después de eliminar a Atlético Bucaramanga (2-1), partido que se decidió gracias a los goles de Yeison Guzmán y Jhon Tilman Palacios en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Millonarios, por su parte, disputó el partido más esperado de la fase preliminar. El conjunto embajador gozó de una noche soñada del argentino Rodrigo Contreras para eliminar a Atlético Nacional ante una multitud de hinchas verdes en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Después de disputarse la fase preliminar de la Copa Sudamericana, los bombos quedaron repartidos de la siguiente manera. Los últimos cuatro clasificados se conocerán la próxima semana cuando se disputen los partidos de vuelta por la fase 3 de la Libertadores.

Las llaves son Barcelona vs. Botafogo, Independiente Medellín vs. Juventud, Deportes Tolima vs. O’Higgins y Carabobo vs. Sporting Cristal.

¿Cábala? El extraño polvo que Diego Novoa lanzó durante el partido entre Nacional y Millonarios

Bombos - Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (ARG), Racing Club (ARG), América de Cali (COL), São Paulo (BRA), Atlético Mineiro (BRA), Gremio (BRA), Olimpia (PAR) y Santos (BRA).

Bombo 2: Millonarios (COL), San Lorenzo (ARG), RB Bragantino (BRA), Palestino (CHI), Caracas (VEN), Vasco da Gama (BRA), Tigre (ARG), Cienciano (PER).

Bombo 3: Audax Italiano (CHI), Blooming (BOL), Academia Puerto Cabello (VEN), Montevideo City Torque (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Independiente Petrolero (BOL), Boston River (URU), Macará (ECU).

Bombo 4: Recoleta (PAR), Alianza Atlético (PER), Deportivo Riestra (ARG), Barracas Central (ARG), Barcelona SC/Botafogo, Medellín/Juventud, Tolima/O’Higgins, Carabobo/Sporting Cristal.