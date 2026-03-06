Millonarios dio el batacazo en la Copa Sudamericana 2026 y eliminó a Atlético Nacional en su propia casa. El argentino Rodrigo Contreras fue la figura del compromiso marcando doblete, generando un penal y dejando todo sobre la cancha del Atanasio Girardot.

El cuadro verdolaga tuvo opciones de marcar, pero Alfredo Morelos no estaba fino de cara a la portería y solo Nicolás Rodríguez pudo burlar la resistencia del arquero Diego Novoa.

Aunque gran parte de la afición antioqueña culpa a Diego Arias por su planteamiento táctico, otros aseguran que la diferencia entre ambos estuvo en la efectividad.

En la mayoría de partidos por Liga BetPlay que jugó Nacional en condición de local hubo victorias abultadas, cosa que no sucedió en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Diego Novoa atajando uno de los remates de Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

¿Qué lanzó Diego Novoa en el arco norte del Atanasio?

Mientras se discute la continuidad del cuerpo técnico de Diego Arias, en redes sociales salió un video que generó reacciones entre los hinchas de ambos equipos.

Justo antes de arrancar el segundo tiempo, la cámara de la transmisión oficial grabó al arquero Diego Novoa conversando con un miembro del staff de Millonarios.

Segundos después, el guardameta abre una envoltura con sus manos y deja caer un extraño polvo sobre la línea del arco norte del Estadio Atanasio Girardot.

Es normal que los jugadores reciban objetos por parte del cuerpo técnico durante los partidos, sin embargo, lo extraño es que Diego Novoa haya dejado caer esa sustancia sobre el terreno de juego.

El video del momento exacto ya tiene más de 369 mil vistas en TikTok y en los comentarios hay todo tipo de teorías sobre lo que pudo haber pasado.

Como muy pocos se dieron cuenta de ese momento exacto, la prensa no le hizo preguntas a Novoa y dejó pasar la oportunidad de saber qué era lo que contenía aquella misteriosa envoltura.

Lo cierto es que Diego Novoa tuvo uno de los mejores partidos de su carrera y en el segundo tiempo no recibió goles, a pesar que Atlético Nacional volcó el trámite del juego sobre su arco.

El único gol de la parte complementaria fue obra de Rodrigo Contreras, que se escapó de la defensa y definió a la base del vertical izquierdo para decretar el 3-1 definitivo.

Millonarios ahora espera el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará el próximo 19 de marzo en Paraguay. El conjunto embajador quedó sembrado en el bombo 2, es decir, que podrá enfrentar a uno de los gigantes que clasificaron a esta edición como River Plate, Santos o São Paulo.