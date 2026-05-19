Decisión de Estados Unidos con rival de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026; alarmas encendidas

Estados Unidos autorizará la entrada de la selección de la República Democrática del Congo (RDC) a la disputa del Mundial 2026, haciendo una excepción en las restricciones impuestas por la epidemia de ébola, indicó un alto funcionario estadounidense.

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El equipo africano, que regresa al torneo más importante del deporte tras más de medio siglo ausente, está encuadrado junto a la Selección Colombia en el Grupo K, que incluye también a la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Uzbekistán de Fábio Cannavaro.

“Esperamos que el equipo de la RDC (República Democrática del Congo) pueda asistir al Mundial”, dijo el diplomático del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

ARCHIVO - Los jugadores del Congo posan para una foto de equipo antes de un partido de fútbol de clasificación para la Copa del Mundo contra Camerún, el jueves 13 de noviembre de 2025, en Rabat, Marruecos. (Foto AP, Archivo) Foto: AP

La declaración se produjo un día después de que autoridades estadounidenses anunciaran controles reforzados en los aeropuertos para los viajeros procedentes de las zonas afectadas por el brote del ébola, que se estima que ha provocado más de 130 muertos.

Estados Unidos también restringió la entrada de personas sin ciudadanía de su país que hayan estado en la RD del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días anteriores al viaje a suelo norteamericano.

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El funcionario estadounidense señaló que la selección de la RD del Congo, la única de esos tres países africanos clasificada para el Mundial 2026, se encontraba entrenando en Europa, por lo que podría quedar excluida de la restricción tras la logística.

En caso de que integrantes del equipo hubieran estado en su país durante los 21 días anteriores al viaje serán sometidos a un estricto control como los que se requieren para los ciudadanos estadounidenses que regresan, no a una prohibición total.

“Estamos trabajando para incluirlos en el mismo protocolo de pruebas en aislamiento que se aplica a los ciudadanos estadounidenses que regresan y a los residentes permanentes”, dijo el funcionario.

La fuente señaló que esta exención no se aplicaría a los aficionados de la RD del Congo que quisieran viajar para animar a su selección. Cabe recordar que la selección africana jugará en México contra Colombia en la segunda fecha.

RD Congo, que no compite en el torneo desde 1974, cuando participó con el nombre de Zaire, tiene programado su debut el 17 de junio frente a Portugal en Houston (Texas) y posteriormente se medirá a Colombia el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara y el 27 del mismo mes a Uzbekistán en Atlanta.