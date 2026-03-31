Mundial 2026: clasificados del repechaje Uefa y cómo quedan los grupos definidos

La Confederación Europea define a los últimos cuatro clasificados a la fase de grupos del Mundial 2026. En el formato de la Fifa, se jugaron dos rondas de repechaje en la Uefa, donde llama la atención lo que pasó con la Selección Italia tras dos Mundiales consecutivos sin asistir (Rusia 2018 y Qatar 2022).

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Con los ojos del mundo en Italia y su decepción, sigue en la lista la Selección Turquía, que pudo sacar adelante el juego ante la sorprendente Kosovo, que había eliminado en la ronda previa a Eslovaquia con un abultado 4-3. Los turcos se impusieron en Pristina por la mínima (1-0) para acceder al grupo de Estados Unidos y Paraguay.

Por otra parte, la selección sueca tuvo que verse las caras con la Polonia de Robert Lewandowski en el Friends Arena, ubicado en la zona metropolitana de Estocolmo. Un partidazo donde se marcaron cinco goles para un 3-2 final a favor de Suecia, que también clasifica al Mundial 2026.

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En otro partido, República Checa (Chequia) se tuvo que enfrentar a la Selección Dinamarca y la situación fue algo compleja para ambos, pues era un reñido compromiso que finalizó 1-1 en los 90 minutos y también se tuvo que ir hasta el alargue y los penaltis para conocer al clasificado a la fase de grupos. Los checos celebran y dan el golpe ante los daneses y acceden al grupo de México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Grupo de Turquía, Suecia, Chequia y Bosnia

Por otra parte, a la Selección Italia, Bosnia le empató al 79′ a través de un agónico gol de Haris Tabakovic y cuando los italianos avanzaban con 10 hombres tras la expulsión de Alessandro Bastoni apenas en los 40 minutos del primer tiempo. La gasolina no alcanzó y nuevamente llegó el sufrimiento.

El 1-1 los llevó al tiempo extra y posteriormente a los penaltis, pero antes Gianluigi Donnarumma ya había sido protagonistas con espectaculares atajadas. Francesco Esposito falló el primer cobro y ya se anticipaba lo peor. Bryan Cristante puso el sufrimiento definitivo tras desperdiciar la cuarta ejecución, para dejar a los bosnios en el grupo de Canadá, Qatar y Suiza.

Decepción total italiana, que no pudo reponerse del golpazo de Tabakovic y firmaron otro fracaso.

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia

Qatar

Suiza

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo F