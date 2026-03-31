Agónico gol de Haris Tabaković le dio vida a Bosnia y atormentó a Italia: penales en el repechaje al Mundial 2026

Un total sufrimiento para Italia en el repechaje de la UEFA. Volver al Mundial se ha complicado más de la cuenta. Primero, no pudo hacerlo de forma directa en las eliminatorias y alcanzó a meterse en las rondas de repesca, donde Bosnia le ha traído muchos problemas. Los italianos se encontraron con una expulsión de uno de sus mejores jugadores y casi en el final les cayó el empate, que al menos pudieron soportar para forzar el alargue en Zenica (ciudad bosnia).

Más exactamente, sobre los 79 minutos del segundo tiempo, los bosnios dieron el efecto de tener un jugador más en la cancha y por fin pudieron igualar el encuentro superando la gran fortaleza italiana que es la defensa. Cuando parecía que la favorita navegaba con el 1-0, Bosnia siguió presionando y pudo empatar, tratando de apagar mentalmente a su rival.

Y es que parecía que Italia se quedaba con el repechaje al Mundial 2026 por su favoritismo, pero ante Bosnia las cosas se complicaron y la expulsión de Alessandro Bastoni fue una cuota a favor de la nación de Europa Oriental. Haris Tabaković, delantero del Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga de Alemania fue el encargado de la anotación que amarga a los italianos.

¡¡GOLPE PARA ITALIA!! ¡TABAKOVIC RESCATÓ EL REBOTE Y PUSO EL 1-1 DE BOSNIA EN ZENICA!



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Locura total en el juego y los bosnios se metieron de lleno en el partido, siendo Gianluigi Donnarumma una de las figuras, al atajar varios balones importantes antes del pitazo inicial. Básicamente, se salvó Italia y llegó el tiempo extra tras el 1-1 en los 90′.

Sufre Italia con Bosnia

Al final del primer tiempo extra, los italianos no pudieron marcar y Bosnia seguía con la presión en la zona de ataque. Hubo un tiro libre al borde del área de Sandro Tonali que fue la más clara del alargue, hasta ese momento.

Haris Tabaković le dio vid a Bosnia y mandó el juego contra Italia a tiempos extra. Foto: UEFA via Getty Images

El momento es vital para Italia, que tiene que sacudirse tras el gol de Tabaković que les hizo daño. Le quedaban algo más de 15 minutos de partido para definir su suerte, pero al final hay penaltis.

Cabe recordar que la expulsión de Alessandro Bastoni fue apenas al minuto 40 del primer tiempo, cuando la defensa italiana salía desde su propia área, pero los bosnios recuperaron y de inmediato aceleraron, para que el central del Inter de Milán se jugara la vida y fuera con un durísimo planchazo y frenar el avance del ataque del futbolista bosnio. El árbitro estaba al frente y mostró la roja.