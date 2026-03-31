Bolivia parecía resignada a perderse el Mundial de 2026 y pensar por adelantado en el de 2030, pero el entrenador Óscar Villegas enderezó el rumbo y ahora su selección está a un triunfo de regresar a la máxima cita del fútbol.

La selección boliviana, que no disputa una Copa del Mundo desde 1994, se jugará la vida ante Irak el martes en Monterrey, en el duelo definitivo del repechaje intercontinental.

El ganador de este juego se unirá a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I de la máxima cita del fútbol, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Todos los grupos del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Foto: Getty Images

Tras un mal arranque en la eliminatoria sudamericana, la Verde enderezó el rumbo y cosechó antes de tiempo los frutos de un proyecto a diez años ideado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para rescatar al balompié boliviano.

En caso de empate, se jugarían tiempos extra y, si persistiera la igualdad, se ejecutarían tandas de penales.

Llegar a este repechaje no estaba en los planes cuando Villegas asumió como entrenador en julio de 2024, que coincidió con la presentación del esperanzador plan de selecciones de la FBF 2024-2034, aplicable para todas las categorías.

Selección de Bolivia tras vencer a Surinam en el repechaje del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Hora y canal para ver la final del repechaje:

Irak vs. Bolivia / 10:00 p. m.

TV: Win Sports, DirecTV y Amazon Prime

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A 90′ de lograr el Mundial

El proyecto no tenía contemplados resultados inmediatos. A esas alturas de la eliminatoria sudamericana, Bolivia era novena después de las fallidas gestiones de los entrenadores Gustavo Costas y Antonio Carlos Zago.

Como tercer técnico de este proceso clasificatorio, el cochabambino tomó a su selección respaldado por su trabajo en categorías inferiores de los clubes Bolívar y Always Ready.

En la dura eliminatoria de Sudamérica, un total de 49 futbolistas jugaron al menos un minuto con Bolivia, entre ellos el goleador histórico Marcelo Martins Moreno.

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Para Costas y Zago, el veterano delantero fue un elemento indiscutible, pero con Villegas no volvió a jugar.

Villegas soportó las críticas por prescindir del Flecheiro, a quien dejó fuera de la repesca a pesar de que el ídolo volvió del retiro para luchar por la clasificación mundialista.

La Verde acabó en la séptima plaza con 20 puntos, a ocho de la clasificación directa.

En la nómina de 28 elementos que viajaron a Monterrey, donde el jueves Bolivia venció 2-1 a Surinam, Villegas incluyó a nueve que no jugaron la eliminatoria.

Bolvia le remontó a Surinam tras ir perdiendo por 0-1 en el repechaje a la Copa del Mundo. Foto: CONMEBOL

Diez de esos futbolistas debutaron en la selección con Villegas, entre ellos Moisés Paniagua, extremo de 18 años, y Juan Godoy, delantero veterano de 32.

Tras entrar desde el banco, Paniagua y Godoy fueron decisivos para la remontada ante Surinam y permitir que Bolivia se juegue el pase con Irak, ausente de los mundiales desde 1986.

Paniagua anotó el tanto del empate parcial, mientras que Godoy, de origen paraguayo y que ocupa el lugar de Martins Moreno, provocó el penal que Miguel Terceros transformó en el 2-1.

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Miguelito, la gran esperanza del fútbol boliviano, empezó a tener rodaje con Villegas.

Antes de la llegada del DT, el atacante del Santos de Brasil apenas había jugado 45 minutos como internacional. Finalizó como segundo máximo artillero del clasificatorio con siete goles, uno menos que Lionel Messi.

*Con información de AFP.