Grupos del Mundial 2026: así van quedando a falta del repechaje entre Bolivia e Irak

Este martes, 31 de marzo, se juegan todos los partidos finales y válidos por los repechajes al Mundial 2026. Tienen desarrollo en el ámbito intercontinental y en Europa, siendo dos caminos diferentes hacia la cita orbital.

Estos son los resultados que dejó el repechaje europeo:

Bosnia y Herzegovina 1 (4) - (1) 1 Italia

Suecia 3 - 2 Polonia

República Checa 2 (3) - (1) 2 Dinamarca

Kosovo 0 - 1 Turquía

Mundial 2026: clasificados del repechaje Uefa y cómo quedan los grupos definidos

Por otro lado, este es el resultado del repechaje intercontinental 1:

RD Congo 1 - 0 Jamaica

Solo falta por conocer el repechaje intercontinental 2 que jugarán Bolivia e Irak, este mismo martes, pero a partir de las 10:00 p.m. (hora colombiana).

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa. Foto: Getty Images

Así van los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

República de Corea

República Checa

Grupo B

Canadá

Catar

Suiza

Bosnia y Herzegovina

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfíl

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Islas de Cabo Verde

Arabia Saudí

Uruguay

Grupo I

Francia

Bolivia o Irak

Senegal

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

RD Congo

Portugal

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

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Federación pide a Gattuso seguir como DT de Italia pese a quedar fuera del Mundial

El máximo dirigente del fútbol italiano le pidió a Gennaro Gattuso continuar como entrenador de la selección de Italia después de la derrota de este martes en la repesca ante Bosnia y Herzegovina, que dejó a la Azurra sin Mundial por tercera edición consecutiva.

Italia cayó por 4-1 en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en Zenica y se convirtió en la primera selección campeona del mundo en perderse tres ediciones consecutivas del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

“Le he pedido a él que se quede, y le he pedido a (Gianluigi) Buffon que continúe a cargo del área deportiva”, declaró a la prensa Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Buffon supervisa tanto a la selección absoluta como a las categorías juveniles.

Al ser consultado sobre si aceptaría la invitación de Gravina para permanecer en el cargo, Gattuso reiteró lo que ya había dicho a la cadena italiana RAI, sobre que aquello “no era lo importante”.

Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa. Foto: NurPhoto via AFP

“La derrota duele demasiado”, expresó el exmediocampista.

*Con información de AFP.