Grupos del Mundial 2026: así van quedando a falta del repechaje entre Bolivia e Irak

Este martes, 31 de marzo, se juegan todos los partidos finales y válidos por los repechajes al Mundial 2026. Tienen desarrollo en el ámbito intercontinental y en Europa, siendo dos caminos diferentes hacia la cita orbital.
Estos son los resultados que dejó el repechaje europeo:
- Bosnia y Herzegovina 1 (4) - (1) 1 Italia
- Suecia 3 - 2 Polonia
- República Checa 2 (3) - (1) 2 Dinamarca
- Kosovo 0 - 1 Turquía
Por otro lado, este es el resultado del repechaje intercontinental 1:
- RD Congo 1 - 0 Jamaica
Solo falta por conocer el repechaje intercontinental 2 que jugarán Bolivia e Irak, este mismo martes, pero a partir de las 10:00 p.m. (hora colombiana).
Así van los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- República de Corea
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Catar
- Suiza
- Bosnia y Herzegovina
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfíl
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- Suecia
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Islas de Cabo Verde
- Arabia Saudí
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Bolivia o Irak
- Senegal
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- RD Congo
- Portugal
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Más del Mundial 2026
Federación pide a Gattuso seguir como DT de Italia pese a quedar fuera del Mundial
El máximo dirigente del fútbol italiano le pidió a Gennaro Gattuso continuar como entrenador de la selección de Italia después de la derrota de este martes en la repesca ante Bosnia y Herzegovina, que dejó a la Azurra sin Mundial por tercera edición consecutiva.
Italia cayó por 4-1 en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en Zenica y se convirtió en la primera selección campeona del mundo en perderse tres ediciones consecutivas del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.
“Le he pedido a él que se quede, y le he pedido a (Gianluigi) Buffon que continúe a cargo del área deportiva”, declaró a la prensa Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).
Buffon supervisa tanto a la selección absoluta como a las categorías juveniles.
Al ser consultado sobre si aceptaría la invitación de Gravina para permanecer en el cargo, Gattuso reiteró lo que ya había dicho a la cadena italiana RAI, sobre que aquello “no era lo importante”.
“La derrota duele demasiado”, expresó el exmediocampista.
*Con información de AFP.