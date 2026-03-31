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Grupos del Mundial 2026: así van quedando a falta del repechaje entre Bolivia e Irak

Ya hay 47 equipos en el Mundial 2026. Solo falta uno y saldrá del ganador entre Irak y Bolivia.

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Redacción Deportes
31 de marzo de 2026, 9:02 p. m.
Repechajes al Mundial 2026 dejaron sorpresas, tanto en Europa como en los cruces intercontinentales.
Repechajes al Mundial 2026 dejaron sorpresas, tanto en Europa como en los cruces intercontinentales. Foto: Getty Images

Este martes, 31 de marzo, se juegan todos los partidos finales y válidos por los repechajes al Mundial 2026. Tienen desarrollo en el ámbito intercontinental y en Europa, siendo dos caminos diferentes hacia la cita orbital.

Estos son los resultados que dejó el repechaje europeo:

  • Bosnia y Herzegovina 1 (4) - (1) 1 Italia
  • Suecia 3 - 2 Polonia
  • República Checa 2 (3) - (1) 2 Dinamarca
  • Kosovo 0 - 1 Turquía
Mundial 2026: clasificados del repechaje Uefa y cómo quedan los grupos definidos

Por otro lado, este es el resultado del repechaje intercontinental 1:

  • RD Congo 1 - 0 Jamaica

Solo falta por conocer el repechaje intercontinental 2 que jugarán Bolivia e Irak, este mismo martes, pero a partir de las 10:00 p.m. (hora colombiana).

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Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.
Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa. Foto: Getty Images

Así van los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • República de Corea
  • República Checa

Grupo B

  • Canadá
  • Catar
  • Suiza
  • Bosnia y Herzegovina

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Turquía

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfíl
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Túnez
  • Suecia

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Islas de Cabo Verde
  • Arabia Saudí
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Bolivia o Irak
  • Senegal
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • RD Congo
  • Portugal
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

Más del Mundial 2026

Federación pide a Gattuso seguir como DT de Italia pese a quedar fuera del Mundial

El máximo dirigente del fútbol italiano le pidió a Gennaro Gattuso continuar como entrenador de la selección de Italia después de la derrota de este martes en la repesca ante Bosnia y Herzegovina, que dejó a la Azurra sin Mundial por tercera edición consecutiva.

Italia cayó por 4-1 en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en Zenica y se convirtió en la primera selección campeona del mundo en perderse tres ediciones consecutivas del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

“Le he pedido a él que se quede, y le he pedido a (Gianluigi) Buffon que continúe a cargo del área deportiva”, declaró a la prensa Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Buffon supervisa tanto a la selección absoluta como a las categorías juveniles.

Al ser consultado sobre si aceptaría la invitación de Gravina para permanecer en el cargo, Gattuso reiteró lo que ya había dicho a la cadena italiana RAI, sobre que aquello “no era lo importante”.

Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa.
Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa. Foto: NurPhoto via AFP

“La derrota duele demasiado”, expresó el exmediocampista.

*Con información de AFP.