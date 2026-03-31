Así fue la agónica tanda de penaltis que dejó a la selección Italia sin Mundial: dolor total

La selección Italia fue al repechaje de la UEFA, pero las cosas salieron mal. Por tercera vez consecutiva, los italianos se quedan sin Mundial, siendo un rotundo fracaso para el considerado uno de los mejores del planeta en este deporte.

Momento exacto que le cambió la historia a Italia: Bastoni lo sufre y da la vuelta al mundo

Bosnia y Herzegovina da batacazo y elimina a Italia en el repechaje: este será su grupo en el Mundial 2026

Italia comenzó ganando y daba confianza tras un gol de Moise Kean, uno de los mejores de la cancha que salió sustituido en el segundo tiempo por Sebastiano Esposito, quien falló un cobro penalti en la tanda definitiva que dejó a Bosnia clasificada al Mundial. De a poco cayó el desastre italiano, primero con la expulsión de Alessandro Bastoni apenas a los 40 minutos, que se sintió en la cancha y era cuestión de tiempo para que Bosnia empatara.

El jugador del Inter de Milán, considerado uno de los mejores defensas de la Serie A en la actualidad, fue con un durísimo planchazo cuando un jugador de Bosnia avanzaba con total libertad, y así Bastoni se fue y dejó con 10 a los italianos. La Azzurri no pudo salir con balón dominado y los bosnios aprovecharon para tocar rápido y superar la línea defensiva. Bastoni hizo un cierre en vertical y chocó con el rival, para mandarlo al suelo ante la mirada del juez central.

Momento de la expulsión de Bastoni. Foto: Pantallazo X.

En un segundo tiempo luchado, con idas y vueltas de ambos equipos, llegó el golpe de Bosnia y el desastre de Italia. Corrían los 79 minutos cuando Haris Tabaković puso el empate 1-1 y el estadio completo estalló en júbilo. Ese empate los mandó a tiempos extra y los respectivos penaltis.

Los penaltis que condenaron a Italia

Tras el gol de Bosnia, Italia entró en un momento muy complicado donde Gianluigi Donnarumma fue héroe para evitar el segundo tanto de los de Europa Oriental. En el tiempo extra, se mantuvo el mismo marcador, los bosnios aguantaban en lo físico y los italianos intentaban hacer daño, pero lo único claro fue un tiro libre que ejecutó Sandro Tonali.

Batacazo italiano!!!



Bosnia-Herzegovina elimina a Italia en penaltis en la final para entrar al Mundial!!



Los italianos estarán mínimo 16 AÑOS sin mundial!!



Un esperpento lo de los Azzurri…

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Así, se forzaron los penaltis, donde Sebastiano Esposito no pudo controlar los nervios por la situación y falló el primer cobro. Bosnia avanzó cobrando de gran forma y superando a Donnarumma, hasta que Bryan Cristante volvió a fallar, para consumar el papelón de Italia.

De esta manera, Italia se queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Su último partido en una Copa del Mundo fue en junio de 2014, cuando en Brasil no superó la primera ronda. Fracaso de una nación potencia en fútbol, que le hace juego a su ‘maldición’.