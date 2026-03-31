Momento exacto que le cambió la historia a Italia: Bastoni lo sufre y da la vuelta al mundo

Las imágenes son desoladoras y le dan la vuelta al mundo. La Selección Italia se queda por tercera vez consecutiva fuera del Mundial de fútbol y hay tristeza en varias partes del mundo, porque uno de los mejores exponentes de este deporte no asistirá a Estados Unidos, México y Canadá. En el repechaje les tocó contra Bosnia, que se salió con la suya y accede a la fase de grupos.

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El favoritismo se mantuvo luego de que Italia eliminara a Irlanda del Norte en la fase previa de la repesca. Un 2-0 fue suficiente para citarse con Bosnia en Zenica, con todos los reflectores y la presión encima. Fracaso total tras la derrota en penaltis y ahora se tendrá que replantear para regresar.

Italia comenzó ganando ante Bosnia con gol de Moise Kean, uno de los mejores futbolistas de Italia en este juego que fue sustituido por Francesco Esposito, quien falló el primer penalti de la tanda. Luego, sobre el minuto 40, cayó un suceso para el olvido que condicionó a los italianos y el nerviosismo aumentó.

Italia vs. Bosnia en el repechaje al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Momento en que todo cambió para la Selección Italia y fue la expulsión de Alessandro Bastoni antes de finalizar el primer tiempo. El jugador del Inter de Milán, considerado uno de los mejores defensas de la Serie A en la actualidad, fue con un durísimo planchazo cuando un jugador de Bosnia avanzaba con total libertad, y dejó con 10 a los italianos.

Expulsión de Bastoni que lo cambió todo

Los italianos no pudieron salir con balón dominado y los bosnios aprovecharon para tocar rápido y superar la línea defensiva. Bastoni hizo un cierre en vertical y chocó con el rival, para mandarlo al suelo ante la mirada del juez central. Roja inmediatamente e Italia se quedó con 10.

Desde ese momento el sufrimiento aumentó y los italianos se fueron saliendo del partido mientras Bosnia presionaba para empatar. Tal cual sucedió al minuto 79 cuando Haris Tabaković cobró y lanzó la pelota para derrotar a Donnarumma y quedar 1-1 en los 90 minutos.

Hubo alargue, pero Italia seguía sin reaccionar, mientras Bosnia también aguantaba físicamente y se veía mejor para enfrentar los penaltis. El sufrimiento de los favoritos se consumó con el cobro de Esposito y luego Cristante para dejar a Bosnia como favorita, que ahora está en el grupo de Canadá, Qatar y Suiza. Golpazo y dolor para el pueblo italiano.