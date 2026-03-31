República Checa venció a Dinamarca en frenética definición de penales: repechaje al Mundial 2026

Tras un partidazo de cuatro goles en el marcador, durante los 120′, el empate 2-2 entre República Checa y Dinamarca los llevó a tiros desde el punto penal.

Con los ánimos por todo lo alto en el estadio Generali Arena de Praga, el ganador en los penales fue República Checa y se gana un cupo al Mundial 2026.

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Goles por montones a cargo de Dinamarca y República Checa

Rápido se abrió el marcador a favor de República Checa. A los 3′ del primer tiempo, Pavel Šulc desató la locura en la hinchada presente en el estadio, y puso al frente a su equipo para empezar a soñar con el Mundial 2026.

Pavel Šulc abrió el marcador a favor de República Checa. Foto: UEFA via Getty Images

Aunque había paridad en acciones y emociones, el primer tiempo acabó con ese 1-0 a favor de República Checa. Así, se fueron al descanso y todos esperaban una reacción de Dinamarca para cambiar el panorama en contra.

Solo hasta los 72′ fue que el danés Joachim Andersen mandó el balón al fondo de la portería. Fue con ese 1-1 que acabaron los 90′ y se tuvieron que ir a definición de 30′, dos tiempos de 15′ cada uno tal y como lo había estipulado Fifa en estos repechajes.

En los tiempos extra, concretamente a los 100′, Ladislav Krejčí volvió a poner adelante en el marcador a República Checa, pero la alegría solo les duró un minuto porque a los 111′ fue que Kasper Høgh marcó y colocó el 2-2 definitivo en el partido.

Kasper Høgh le dio vida a Dinamarca, mandó todo a los penales, pero acabó ganando República Checa. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con dudas y una expectativa total, se fueron a los tiros desde el punto penal. Allí se acabó rompiendo la paridad y fue República Checa la que celebró con su hinchada presente en el estadio.

Para República Checa, anotaron tres de cuatro cobradores, siendo Ladislav Krejčí el único que falló. Caso contrario, en Dinamarca, tan solo anotó Christian Eriksen mientras que sus tres compañeros fallaron los cobros y sentenciaron la serie 3-1.

Así las cosas, República Checa entra al grupo A del Mundial 2026 junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.