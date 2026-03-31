Qué canal pasa Bosnia vs. Italia, final del repechaje al Mundial 2026: hora para ver en vivo

Este 31 de marzo quedará definida la conformación de todos los grupos del Mundial 2026. Una ve hayan acabado lo repechajes, se sabrán los seis cupos restantes, que irá a ocupar los grupos A, B, D, F, I y K, respectivamente.

En Europa hay en juego cuatro lugares, con ocho selecciones participantes y varias de las mismas siendo favoritas a pasar. En caso de que no, se titulará como un palazo lo que pueda pasar con Polonia, Turquía o Italia.

Menos naciones quedaron en el camino rumbo al Mundial 2026 y este jueves se jugarán las finales. Foto: Tomada de la cuenta de X @fifaworldcup_es y AFP

Los últimos seis cupos al Mundial 2026 por repechaje: hora y canal para ver las finales el martes

Italia, ¿la tercera es la vencida?

(El ganador irá al Grupo B, junto a Canadá, Suiza y Catar)

Justo después de ganar a Irlanda del Norte (2-0) el jueves en su semifinal, los jugadores de Italia fueron grabados celebrando el triunfo bosnio por penales ante Gales, que estaban siguiendo por televisión.

“No hemos faltado el respeto a nadie, ni a Bosnia, ni a los bosnios, todos somos personas correctas”, se defendió el sábado Federico Dimarco, uno de los implicados en ese festejo, que evidenciaba que los integrantes de la Azzurra preferían enfrentarse a Bosnia que a Gales por considerar que era un rival más asequible.

Selección de Italia entona su himno antes de un juego rumbo al Mundial 2026 Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im

Para Italia, un tetracampeón mundial traumatizado por caer en las repescas de los Mundiales de 2018 y 2022, perderse el gran torneo del fútbol por tercera vez consecutiva sería una enorme tragedia, por lo que la presión en Zenica será máxima.

Bosnia, por su parte, solo ha jugado anteriormente un Mundial desde su independencia, el de Brasil 2014.

Gattuso apunta alto

El histórico exjugador convertido en DT, Gennaro Gattuso, tiene la gran chance de acabar con la mala racha de su nación de cara a las clasificaciones en las Copas del Mundo.

En rueda de prensa señaló lo que será importante para alcanzar dicho objetivo: “Necesitamos una gran Italia para cumplir el sueño de volver a una Copa del Mundo”.

Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa. Foto: NurPhoto via AFP

A su vez, analizó lo que será medirse a los de Edin Džeko y compañía: “Nos enfrentamos a un equipo distinto, con dos extremos rápidos y dos delanteros que se mueven bien cuando el balón viene desde atrás. Este es un verdadero equipo. Su entrenador, un excelente jugador de póker, hablaba de ‘autobuses’. Pero no se limitan a aparcar autobuses; respetan a sus rivales y saben perfectamente cómo ser peligrosos”.

“Respetamos a nuestros rivales. No es solo un cliché; sabemos que pueden causarnos problemas, al igual que nosotros podemos causarles problemas a ellos”, acabó diciendo el seleccionador italiano que espera pasar sin sobresaltos al Mundial 2026.

Horas y canales del repechaje de Europa:

Kosovo vs. Turquía / 1:45 p. m.

TV: Disney+

Suecia vs. Polonia / 1:45 p. m.

TV: Disney+

Bosnia y Herzegovina vs. Italia / 1:45 p. m.

TV: ESPN

República Checa vs. Dinamarca — 1:45 p. m.

TV: Disney+

Valga recordar que el sistema de los repechajes se llevó a cabo como un minitorneo. Durante el jueves pasado se jugaron las semifinales, dejando unos clasificados que pasaron a la final y quien gane el martes, tendrá tiquete a la fiesta del balompié mundial.

*Con información de AFP.