Juego Bosnia vs. Italia queda salpicado con presunto caso de espionaje: polémico repechaje al Mundial 2026

El partido entre Bosnia vs. Italia se llevará a cabo este martes, 31 de marzo de 2026, a partir de la 1:45 p.m. (hora colombiana) en el Stadion “Bilino Polje” de Zenica. Sin embargo, horas antes del partido, hay una delicada polémica.

El medio Sport sacó a la luz una presunta denuncia por parte de la Selección de fútbol de Bosnia y Herzegovina, donde destapan un supuesto caso de espionaje ilegal por parte de un soldado italiano que, según revelan, estuvo tomando fotos del entrenamiento.

“Según denuncian desde la Federación Bosnia, el militar, al parecer identificado como italiano por los propios jugadores y staff, se situó junto a la valla del campo de entrenamiento en Butmir y comenzó a filmar más allá del tiempo permitido y sin autorización, lo que fue rápidamente detectado por el personal de seguridad”, contó el medio referenciado.

Presunto caso de espionaje en el entrenamiento de Bosnia previo al juego contra Italia. En la imagen, al fondo, el supuesto espía. Foto: Publicada por SportsSport (API)

Agregan que el cuerpo técnico de Bosnia le indicó al presunto espía que parara la grabación. Se trataría de un soldado perteneciente a la misión de paz EUFOR en Bosnia.

El medio referenciado añade: “Desde la selección bosnia lo consideran ‘un intento de recabar información táctica y detalles internos’ de un entrenamiento que, al ser a puerta cerrada, no debería ser expuesto a cámaras o móviles. Por ese motivo, la Federación ha enviado una queja formal a la misión de la Unión Europea en Bosnia (EUFOR), solicitando explicaciones oficiales por lo ocurrido”.

Por supuesto, los ánimos se calientan aún más en la previa al duelo decisivo. Ambas selecciones, tanto la de Italia como la de Bosnia, buscan clasificar a una Copa del Mundo luego de 12 años, siendo la última vez de los dos equipos en Brasil 2014.

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Edin Dzeko, la carta de Bosnia

A sus 40 años, el incombustible Edin Dzeko tiene un sueño: llevar a Bosnia-Herzegovina a su segundo Mundial, pero para ello su país debe derribar el martes en Zenica a Italia, el país que ha marcado su carrera como futbolista.

Edin Dzeko, la figura que quiere llevar a Bosnia y Herzegovina al Mundial 2026. Foto: Visionhaus/Getty Images

El partido número 148 como internacional con los Dragones bosnios, 66º de la clasificación FIFA, es posiblemente el más importante de una larga trayectoria con su selección que arrancó en junio de 2007. Y también puede ser el último, en caso de eliminación de los balcánicos.

Después de haber marcado un providencial tanto del empate en la recta final de la semifinal de la repesca, el jueves ante Gales (1-1 y luego triunfo bosnio 4-2 por penales), Dzeko puede confirmarse como leyenda de su país si conduce a Bosnia al Mundial doce años después del debut nacional en Brasil 2014 y deja fuera a la histórica Italia, que también lleva doce años sin jugar el máximo torneo del fútbol.

*Con información de AFP.