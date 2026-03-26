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Italia vence a Irlanda del Norte y queda a un partido del Mundial 2026: listo su rival en el repechaje final

Parece ser el fin de la pesadilla: Italia está a un paso de clasificar a un Mundial Fifa luego de 12 años de ausencia.

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Redacción Deportes
26 de marzo de 2026, 4:40 p. m.
Italia vs Irlanda del Norte por la semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026
Italia vs Irlanda del Norte por la semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026 Foto: Getty Images

Italia venció por 2-0 a Irlanda del Norte este jueves, 26 de marzo de 2026, en el estadio New Balance Arena de Bérgamo. Los goles de la Azzura llegaron gracias a Sandro Tonali (56′) y Moise Kean (80′) para el delirio de los hinchas.

Así las cosas, Italia empieza a ver de cerca el fin de una pesadilla. Quedan a solo un partido de lograr la clasificación al Mundial 2026, y sería su regreso a una cita orbital luego de 12 años de ausencia, pues la última vez fue en Brasil 2014.

El rival de Italia en la final del repechaje europeo al Mundial 2026 será ante Bosnia. La mencionada gran final se llevará a cabo el próximo martes, 31 de marzo, a partir de la 1:45 p. m. (hora colombiana).

Italia celebra el gol de la tranquilidad, ante Irlanda del Norte, que los deja a un paso del Mundial 2026.
Italia celebra el gol de la tranquilidad, ante Irlanda del Norte, que los deja a un paso del Mundial 2026. Foto: AP

La celebración es italiana

La selección italiana, dirigida por el técnico e histórico exjugador Gennaro Gattuso, trató por todos los medios de hacerle daño a Irlanda del Norte, pero a pesar de las múltiples ocasiones, facturaron dos tantos y el último fue sobre el cierre.

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A los 79′ el grito de gol inundó el New Balance Arena. Moise Kean enganchó y envió el balón al fondo de la portería tras un remate de zurda y pegado al palo. Fue a partir de ese instante que Italia se tranquilizó, pues Irlanda del Norte tampoco daba por muerta la posibilidad del empate, o la remontada, y avisaba con peligro.

Las cámaras de la transmisión oficial del evento enfocaron las gradas del estadio y la alegría de los hinchas era absoluta. Italia queda a un paso de clasificar al Mundial 2026 y poner fin a la ausencia en Copas del Mundo.

Resta esperar para conocer el equipo que usará Gennaro Gattuso en el partido definitivo. La esperanza de todo un país está puesta en que los hombres de la Azzura saquen a relucir su jerarquía y sentencien de una vez por todas su entrada al Grupo B del Mundial 2026 ante Canadá, Catar y Suiza.

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Datos generales que dejó el partido

  • Marcador final: Italia 2 - 0 Irlanda del Norte
  • Fecha: 26 de marzo de 2026
  • Estadio: New Balance Arena - Bérgamo
  • Alineaciones:

Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco, Moise Kean, Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.

Irlanda del Norte: Pierce Charles; Trai Hume, Paddy McNair, Ruairi McConville; Terry Devlin, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny, Brodie Spencer, Isaac Price, Jamie Donley. DT: Michael O’Neill.