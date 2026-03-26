Países clasificados a la final del repechaje europeo al Mundial 2026: conozca los cruces

Este jueves, 26 de marzo, se jugaron las semifinales del repechaje europeo al Mundial 2026. Fueron ocho partidos que dejaron listos a los ocho finalistas, de los cuales cuatro acabarán clasificando a la cita orbital que arrancará en junio y acabará en julio.

Así quedaron los partidos de este jueves:

Turquía 1 - 0 Rumanía

Ucrania 1 - 3 Suecia

Polonia 2 - 1 Albania

Chequia 2 (4) - (3) 2 Irlanda

Italia 2 - 0 Irlanda del Norte

Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte

Eslovaquia 3 - 4 Kosovo

Gales 1 (2) - (4) 1 Bosnia y Herzegovina (aún en juego)

Estos son los clasificados a la final del repechaje europeo para el Mundial 2026

Italia Suecia Polonia Turquía Kosovo Dinamarca República Checa o Irlanda Gales o Bosnia

Italia celebra el gol de la tranquilidad, ante Irlanda del Norte, que los deja a un paso del Mundial 2026. Foto: AP

Más cerca del Mundial 2026: Turquía se deshizo de Rumania y sigue en carrera en el repechaje

Cruces en la final del repechaje europeo al Mundial 2026

Ruta A: Italia vs. Bosnia Ruta B: Suecia vs. Polonia Ruta C: Turquía vs. Kosovo Ruta D: Dinamarca vs. República Checa

*Quienes ganen en la final, accederán directamente a la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Cuándo son los partidos finales del repechaje europeo al Mundial 2026?

Todos se desarrollarán al tiempo, el martes 31 de marzo de 2026, a partir de la 1:45 p. m. (hora colombiana).

¿A qué grupo entrarán los vencedores del repechaje europeo al Mundial 2026?

Ruta A: Italia vs. Bosnia al grupo I con Francia, Senegal y Noruega

Ruta B: Suecia vs. Polonia al grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez

Ruta C: Turquía vs. Kosovo al grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia

Ruta D: Dinamarca vs. República Checa al grupo A con México, Sudáfrica y República de Corea

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa. Foto: Getty Images

El próximo martes quedarán definidos todos los grupos a la Copa Mundial de la Fifa 2026. Incluso, también quedarán listos los grupos del repechaje intercontinental 1.