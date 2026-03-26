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Países clasificados a la final del repechaje europeo al Mundial 2026: conozca los cruces

La UEFA ya tiene listos a sus ocho finalistas, de los cuales solo cuatro lograrán clasificar a la fase de grupos del Mundial 2026.

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Redacción Deportes
26 de marzo de 2026, 4:46 p. m.
Clasificados a las finales del repechaje europeo de cara al Mundial 2026.
Clasificados a las finales del repechaje europeo de cara al Mundial 2026. Foto: Izquierda y centro: AP / Der: Getty Images.

Este jueves, 26 de marzo, se jugaron las semifinales del repechaje europeo al Mundial 2026. Fueron ocho partidos que dejaron listos a los ocho finalistas, de los cuales cuatro acabarán clasificando a la cita orbital que arrancará en junio y acabará en julio.

Así quedaron los partidos de este jueves:

  • Turquía 1 - 0 Rumanía
  • Ucrania 1 - 3 Suecia
  • Polonia 2 - 1 Albania
  • Chequia 2 (4) - (3) 2 Irlanda
  • Italia 2 - 0 Irlanda del Norte
  • Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte
  • Eslovaquia 3 - 4 Kosovo
  • Gales 1 (2) - (4) 1 Bosnia y Herzegovina (aún en juego)

Estos son los clasificados a la final del repechaje europeo para el Mundial 2026

  1. Italia
  2. Suecia
  3. Polonia
  4. Turquía
  5. Kosovo
  6. Dinamarca
  7. República Checa o Irlanda
  8. Gales o Bosnia
Italia celebra el gol de la tranquilidad, ante Irlanda del Norte, que los deja a un paso del Mundial 2026.
Italia celebra el gol de la tranquilidad, ante Irlanda del Norte, que los deja a un paso del Mundial 2026. Foto: AP
Más cerca del Mundial 2026: Turquía se deshizo de Rumania y sigue en carrera en el repechaje

Cruces en la final del repechaje europeo al Mundial 2026

  1. Ruta A: Italia vs. Bosnia
  2. Ruta B: Suecia vs. Polonia
  3. Ruta C: Turquía vs. Kosovo
  4. Ruta D: Dinamarca vs. República Checa

*Quienes ganen en la final, accederán directamente a la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Cuándo son los partidos finales del repechaje europeo al Mundial 2026?

Todos se desarrollarán al tiempo, el martes 31 de marzo de 2026, a partir de la 1:45 p. m. (hora colombiana).

¿A qué grupo entrarán los vencedores del repechaje europeo al Mundial 2026?

  • Ruta A: Italia vs. Bosnia al grupo I con Francia, Senegal y Noruega
  • Ruta B: Suecia vs. Polonia al grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez
  • Ruta C: Turquía vs. Kosovo al grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia
  • Ruta D: Dinamarca vs. República Checa al grupo A con México, Sudáfrica y República de Corea
Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.
Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa. Foto: Getty Images

El próximo martes quedarán definidos todos los grupos a la Copa Mundial de la Fifa 2026. Incluso, también quedarán listos los grupos del repechaje intercontinental 1.

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