Países clasificados a la final del repechaje europeo al Mundial 2026: conozca los cruces

Este jueves, 26 de marzo, se jugaron las semifinales del repechaje europeo al Mundial 2026. Fueron ocho partidos que dejaron listos a los ocho finalistas, de los cuales cuatro acabarán clasificando a la cita orbital que arrancará en junio y acabará en julio.
Así quedaron los partidos de este jueves:
- Turquía 1 - 0 Rumanía
- Ucrania 1 - 3 Suecia
- Polonia 2 - 1 Albania
- Chequia 2 (4) - (3) 2 Irlanda
- Italia 2 - 0 Irlanda del Norte
- Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte
- Eslovaquia 3 - 4 Kosovo
- Gales 1 (2) - (4) 1 Bosnia y Herzegovina (aún en juego)
Estos son los clasificados a la final del repechaje europeo para el Mundial 2026
- Italia
- Suecia
- Polonia
- Turquía
- Kosovo
- Dinamarca
- República Checa o Irlanda
- Gales o Bosnia
Cruces en la final del repechaje europeo al Mundial 2026
- Ruta A: Italia vs. Bosnia
- Ruta B: Suecia vs. Polonia
- Ruta C: Turquía vs. Kosovo
- Ruta D: Dinamarca vs. República Checa
*Quienes ganen en la final, accederán directamente a la fase de grupos del Mundial 2026.
¿Cuándo son los partidos finales del repechaje europeo al Mundial 2026?
Todos se desarrollarán al tiempo, el martes 31 de marzo de 2026, a partir de la 1:45 p. m. (hora colombiana).
¿A qué grupo entrarán los vencedores del repechaje europeo al Mundial 2026?
- Ruta A: Italia vs. Bosnia al grupo I con Francia, Senegal y Noruega
- Ruta B: Suecia vs. Polonia al grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez
- Ruta C: Turquía vs. Kosovo al grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia
- Ruta D: Dinamarca vs. República Checa al grupo A con México, Sudáfrica y República de Corea
El próximo martes quedarán definidos todos los grupos a la Copa Mundial de la Fifa 2026. Incluso, también quedarán listos los grupos del repechaje intercontinental 1.