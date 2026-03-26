Bolivia vs. Irak: fecha y hora del repechaje intercontinental al Mundial 2026

La Selección de Bolivia saca la cara por Conmebol y clasifica a la gran final del repechaje intercontinental 2, mismo que da paso al grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Senegal y Noruega, una de las zonas más sonoras de la competencia.

Bolivia venció a Surinam por 2-1 en el estadio Estadio BBVA, ubicado en Monterrey (México) y da el paso a la gran final de su repechaje, donde enfrentará a Irak y quien gane en dicho duelo, a partido único, entrará a la Copa del Mundo.

Bolivia vs. Irak: fecha, hora y canal para ver en vivo el repechaje al Mundial 2026

Fecha : martes, 31 de marzo de 2026

: martes, 31 de marzo de 2026 Hora : 10:00 p.m. (hora colombiana)

: 10:00 p.m. (hora colombiana) Estadio : Estadio BBVA de Monterrey

: Estadio BBVA de Monterrey Competencia: final del repechaje intercontinental 2 al Mundial 2026

Países clasificados a la final del repechaje europeo al Mundial 2026: conozca los cruces

Prensa de Bolivia reacciona: primer paso para acabar con la espera

32 años han pasado desde que Bolivia fue a su última Copa del Mundo. Ocurrió en Estados Unidos 1994, y ahora el país de Conmebol se ilusiona porque, de hacer las cosas bien, está a 90′ de hacer historia.

Bolivia da el golpe ante Surinam y pasa a la gran final del repechaje intercontinental 2. Foto: Getty Images

Así lo registra la prensa boliviana:

“Bolivia remonta y da un paso gigante rumbo al Mundial 2026″ - Diez.bo

“Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista. El seleccionado nacional remontó un marcador a puro coraje en el estadio BBVA de Monterrey, que lo deja en las puertas de la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá”.

“Bolivia está a ¡90 minutos del Mundial!; gana 2-1 a Surinam" - La Razón

“Bolivia venció 2-1 a Surinam este jueves en Monterrey y pasó a la siguiente fase para jugar con Irak este martes por un cupo al Mundial de Norteamérica 2026. Miguel Terceros anotó de penal a los 32’ST y remonta el marcador, con un tiro al palo izquierdo”.

“La selección de Bolivia logró una sufrida, pero histórica remontada por 2 a 1 ante Surinam” - El Diario

“Tras un primer tiempo sin goles, el conjunto caribeño sorprendió apenas al iniciar el complemento con un tanto de Liam van Gelderen al minuto 47 (1’50» del segundo tiempo), que puso en ventaja a Surinam tras un error defensivo”

Y resaltan: “Sin embargo, «La Verde» reaccionó con carácter; Moisés Paniagua igualó el marcador al minuto 70 (25′ del ST) tras una jugada colectiva, y finalmente Miguel Terceros selló la victoria al minuto 80 (35′ del ST) mediante un penal decisivo que mantiene vivo el sueño mundialista boliviano".