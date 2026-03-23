Bolivia tendría temido grupo si gana el repechaje al Mundial 2026: campeón del mundo lo espera

Si la Selección de Bolivia gana el repechaje al Mundial 2026, tendrá que enfrentar un grupo de primer nivel en la cita orbital. De hecho, enfrentaría a jugadores de primer nivel, a los cuales tendría que prestar especial atención en el terreno de juego.

En concreto, si Bolivia gana el repechaje al Mundial 2026, entrará al grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega. Es decir, enfrentaría a les bleus, dos veces campeones del mundo, a la Noruega de Haaland y la siempre compleja Senegal.

Si Bolivia pasa a la fase de grupos del Mundial 2026, enfrentará a Francia. Foto: Getty Images

Bolivia vs. Surinam: hora y canal para ver el primer partido del repechaje al Mundial 2026

La expectativa está completamente puesta en Bolivia, país donde ven muy de cerca la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo luego de 31 años, siendo la última vez en Estados Unidos 1994.

¿Qué debe hacer Bolivia en el repechaje para ir al Mundial 2026?

Primero, Bolivia debe vencer en semifinales a Surinam. Dicho juego se llevará a cabo este jueves, 26 de marzo de 2026, en el estadio BBVA de Monterrey.

Si le gana a Surinam, luego enfrentaría en la final del repechaje a Irak. Ese sería el último escalón que Bolivia deba superar, pues si gana, estará directamente en el grupo I de la Copa Mundial de la Fifa United 2026.

Cabe recordar que Bolivia se ganó un lugar en el repechaje intercontinental al Mundial 2026, luego de acabar en el séptimo puesto de la tabla de posiciones, en eliminatorias sudamericanas, con 20 puntos en 18 partidos.

Selección de Bolivia se prepara para el repechaje al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Es el único repechaje con el que cuenta Conmebol. Los demás países clasificados en esta zona del mundo son Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Todos de manera directa a la fase de grupos.

¿Cuál es el otro repechaje intercontinental?

Además de Bolivia, Surinam e Irak, se disputará otro repechaje intercontinental en México. Este último reúne a Nueva Caledonia, Jamaica y El Congo, una zona a la que Colombia presta especial atención.

¿Qué pasa si Nueva Caledonia y Jamaica empatan en el repechaje al Mundial 2026? Colombia, atenta

La semifinal del repechaje intercontinental 1 será entre Nueva Caledonia y Jamaica. Quien gane allí irá a la gran final, que se disputará ante El Congo.