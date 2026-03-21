Qué pasa si Bolivia empata con Surinam en el partido por el repechaje al Mundial 2026

Este jueves, 26 de marzo, Bolivia tendrá una prueba de fuego contra Surinam cuando dispute en Monterey, México, el primer partido del repechaje de cara al Mundial 2026.

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El próximo 26 de marzo Bolivia jugará un partido definitivo. Foto: Getty Images

Bolivia buscará un cupo por la Conmebol y en el último ranking FIFA aparece en el puesto 76, por lo que sobre el papel es favorita sobre Surinam, representante de Concacaf en esta instancia y la cual está ubicada en la posición 123 de la clasificación.

La selección del altiplano, como se le conoce a la boliviana, ya se encuentra en suelo mexicano y espera poder acceder a la ronda final del repechaje, donde se tendría que enfrentar con Irak, selección número 58 del ranking, lo que supone un duelo mucho más parejo para los sudamericanos.

¿Qué pasa si Bolivia empata con Surinam en el repechaje?

Según el reglamento, el repechaje tiene fija una forma para definir qué selección se queda con el cupo al Mundial 2026 en caso de que se registre un empate durante los 90 minutos.

Las reglas están claras y señalan que, si Bolivia y Surinam empatan en el tiempo regular, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos para intentar desequilibrar el marcador.

Si la igualdad persiste, el siguiente y definitivo paso será una tanda de penales; allí se definirá el seleccionado que se medirá a Irak para definir el último integrante del grupo I, donde ya están sembrados los equipos de Francia, Senegal y Noruega.

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Bolivia será el representante de Conmebol en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

¿Qué días y en dónde jugaría Bolivia si clasifica al Mundial 2026?

Si Bolivia llega a clasificar al Mundial 2026, los del altiplano tendrán un grupo muy complicado por delante, pues tendrá que medirse al francés Kylian Mbappé, al noruego Erling Haaland y al senegalés Sadio Mané.

Los partidos del Grupo I se jugarán en Nueva York, Boston, Dallas y Filadelfia, en Estados Unidos; y en Toronto, Canadá.

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La balota de Surinam durante el sorteo del repechaje intercontinental. Foto: FIFA via Getty Images

Martes, 16 de junio de 2026

Francia vs. Senegal – Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Irak/Bolivia/Surinam vs. Noruega – Estadio Boston.

Lunes, 22 de junio de 2026

Francia vs. Irak/Bolivia/Surinam - Estadio Filadelfia.

Noruega vs. Senegal – Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Viernes, 26 de junio de 2026