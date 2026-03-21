Hay ruido en Selección Colombia tras última noticia de Kylian Mbappé: Francia saca ventaja

Si había dudas, quedan casi en un 100 % disipadas: Kylian Mbappé estará en pleno de sus condiciones para enfrentar a la Selección Colombia, superando así por completo el esguince de su rodilla izquierda. Así lo confirmó el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en la previa del derbi ante Atlético de Madrid este domingo.

La última noticia en Real Madrid es esa misma, que celebran el regreso de Kylian Mbappé, y Arbeloa tomó la vocería para comunicarla: “Ya os dije que el día que volviera era porque estaba al 100 %. En los minutos que vivimos en Mánchester, en dos o tres arrancadas que hizo, demostró que está muy bien y que sus sensaciones, que al final es lo importante, cómo se encontró, cómo se encuentra en los entrenamientos. Máxima confianza, máximas garantías, máxima ilusión de tener de vuelta a un jugador como él, tan desequilibrante y al 100 %”.

Mbappé está de vuelta con Real Madrid. Foto: Getty Images

Si todo sale bien, y Mbappé no termina tocado en el partido contra Atlético de Madrid, Néstor Lorenzo tendría la tarea de preparar un plan estructurado para detener a Kylian. Es casi de esperarse que la estrella francesa sea titular contra La Tricolor, el 29 de marzo, en uno de los amistosos por fecha FIFA. Eso, a menos que el estratega de Les Bleus, Didier Deschamps, decida otra cosa.

Cabe recordar que, previo al partido ante Colombia, Francia enfrentará a Brasil en un juego también amistoso.

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Había dudas sobre la recuperación de Mbappé

Los primeros minutos de Mbappé, tras su lesión de rodilla, fueron el pasado 17 de marzo ante Manchester City por Champions League. El francés entró desde el banco de suplentes, por Brahim Díaz, a los 70′ del segundo tiempo. Así, sumó 20 en cancha y, tal como menciona Arbeloa, las sensaciones fueron positivas.

Entre la prensa y los aficionados se preguntaban si a Kylian le alcanzaba para ser titular ante Atlético de Madrid este domingo, y aunque aún no sea confirmado, todo apunta a que sí será así.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, se mostró positivo en cuanto a la recuperación de Mbappé. Foto: Getty Images

“Es un jugador que está a disposición del entrenador, que ya ha jugado con nosotros. Mañana va a jugar seguro, así que no veo ningún inconveniente en que vaya con su selección; son buenas noticias. Tener muchos internacionales significa que tienes jugadores de mucho nivel, y si los llaman es que son muy buenos y es una buena noticia para el Real Madrid”, dijo Arbeloa tras la convocatoria de Mbappé con la selección de Francia.

*Con información de Europa Press.