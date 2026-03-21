Fútbol

Lorenzo, por la gloria: La selección Colombia empieza su preparación para el Mundial

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, empezó a destapar las cartas para el Mundial de 2026. Jugará dos amistosos que serán claves.

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Redacción Semana
21 de marzo de 2026, 1:01 a. m.
Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia.
Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES

Un sueño llamado Mundial está más cerca que nunca para Colombia. La selección llegará al certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, gracias a Néstor Lorenzo, un argentino de 58 años de edad, que, desde hace ya un buen tiempo, se ha convertido en uno de los extranjeros más queridos en todo el territorio nacional.

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El argentino continúa escribiendo su nombre en la historia del fútbol colombiano y comenzó a trazar el camino hacia la cita mundialista que se iniciará el 11 de junio. Lorenzo presentó la lista de 26 convocados para los amistosos contra Croacia y Francia, juegos que servirán para que el técnico defina los jugadores con los que estará en el Mundial.

Selección Colombia
Los porteros Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero. Foto: SEMANA

Colombia cerró 2025 en una curva ascendente luego de lograr la clasificación al Mundial 2026. Goleó a México (4-0) y empató con Canadá (0-0) en los amistosos internacionales de octubre. Un mes después jugó dos amistosos y ambos los ganó: venció a Nueva Zelanda (2-1) en la fecha Fifa de noviembre y le endosó un 3-0 a Australia en su último juego.

Selección Colombia
Los volantes Jorge Carrascal, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Foto: SEMANA

Estos dos partidos, 26 de marzo contra Croacia y 29 del mismo mes contra Francia, serán fundamentales para encarar el Mundial, donde la selección enfrentará a Portugal, Uzbekistán y un equipo por definir.

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Laterales: Daniel Muñoz, Déver Machado, Johan Mojica y Santiago Arias. Foto: SEMANA
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Delanteros extremos y mediocampistas: Luis Díaz, Jáminton Campaz, Johan Carbonero y Jhon Arias. Foto: SEMANA
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Selección Colombia
Centrodelanteros: Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Carlos Gómez y Luis Suárez. Foto: SEMANA
Selección Colombia
Mediocampistas: Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Gustavo Puerta y Richard Ríos. Foto: SEMANA