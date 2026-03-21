Lorenzo, por la gloria: La selección Colombia empieza su preparación para el Mundial

Un sueño llamado Mundial está más cerca que nunca para Colombia. La selección llegará al certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, gracias a Néstor Lorenzo, un argentino de 58 años de edad, que, desde hace ya un buen tiempo, se ha convertido en uno de los extranjeros más queridos en todo el territorio nacional.

Ramón Jesurún rompe el silencio y salva a Jhon Durán: lanzó dardo por polémica en Selección Colombia

El argentino continúa escribiendo su nombre en la historia del fútbol colombiano y comenzó a trazar el camino hacia la cita mundialista que se iniciará el 11 de junio. Lorenzo presentó la lista de 26 convocados para los amistosos contra Croacia y Francia, juegos que servirán para que el técnico defina los jugadores con los que estará en el Mundial.

Los porteros Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero. Foto: SEMANA

Colombia cerró 2025 en una curva ascendente luego de lograr la clasificación al Mundial 2026. Goleó a México (4-0) y empató con Canadá (0-0) en los amistosos internacionales de octubre. Un mes después jugó dos amistosos y ambos los ganó: venció a Nueva Zelanda (2-1) en la fecha Fifa de noviembre y le endosó un 3-0 a Australia en su último juego.

Los volantes Jorge Carrascal, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Foto: SEMANA

Estos dos partidos, 26 de marzo contra Croacia y 29 del mismo mes contra Francia, serán fundamentales para encarar el Mundial, donde la selección enfrentará a Portugal, Uzbekistán y un equipo por definir.

Defensores centrales: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerson Mosquera y Juan David Cabal. Foto: SEMANA

La nueva camiseta Adidas de la Selección Colombia para el Mundial United 2026, en imágenes

Laterales: Daniel Muñoz, Déver Machado, Johan Mojica y Santiago Arias. Foto: SEMANA

Confirmado rival de la Selección Colombia para la despedida rumbo al Mundial 2026, en El Campín

Delanteros extremos y mediocampistas: Luis Díaz, Jáminton Campaz, Johan Carbonero y Jhon Arias. Foto: SEMANA

Alerta en Selección Colombia: advierten fraude en boletería para juego previo al Mundial 2026

Centrodelanteros: Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Carlos Gómez y Luis Suárez. Foto: SEMANA